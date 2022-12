Texas Tech-Ole Miss meilleur pari, cotes et comment parier

Les Texas Tech Red Raiders (7-5, 5-4 Big 12) affronteront les Ole Miss Rebels (8-4, 4-4 SEC) dans le TaxAct Texas Bowl au NRG Stadium de Houston, TX.

Lors de la première saison des Red Raiders sous Joey McGuire, ils ont terminé leur saison régulière en beauté. Ils ont remporté trois matchs consécutifs malgré des changements de quart-arrière tout au long de la saison en raison d’une blessure. La dernière victoire de Texas Tech de la saison est survenue dans un thriller 51-48 contre l’Oklahoma.

Les Rebels n’ont pas terminé leur saison sur une bonne note. Ils ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs après avoir commencé l’année 7-0 sous Lane Kiffin. Le jeu de course Ole Miss a causé des problèmes aux défenses adverses toute la saison, se classant 10e en verges par tentative de course (5,4). Menant l’attaque précipitée, Quinshon Judkins a amassé 1 476 verges et 16 touchés cette année.

Voici tout ce dont vous avez besoin du point de vue des paris sur le match entre Texas Tech et Ole Miss, de l’écart de points, de la ligne d’argent, du total Over/Under et du choix d’experts (cotes via Pari FOX ).

Technologie texane vs. Olé Miss (21 h HE mercredi 28 décembre, ESPN)

Écart de points : Olé Miss -3.5 (Ole Miss a préféré gagner par plus de 3,5 points, sinon Texas Tech couvre)

Ligne d’argent : Ole Miss -175 favori pour gagner (pariez 10 $ pour gagner 15,49 $ au total) ;Texas Tech +135 outsider pour gagner (pariez 10 $ pour gagner 23,50 $ au total)

Score total Plus/Moins : 69,5 points marqués par les deux équipes combinées

Texas Tech Raiders rouges TEXTE +3,5

+135

o70

Ole Miss rebelles MADEMOISELLE -3.5

-175

u70



Choisissez via l’analyste de football du FOX Sports College RJ Jeune :

Les Red Raiders auront les mains pleines avec Ole Miss porteur de ballon Quinshon Judkins qui a connu la meilleure saison par un vrai étudiant de première année cette saison.

PRENDRE: Ole Miss (-3,5 chez FOX Bet) gagne par plus de 3,5 points

