Texas State University propose un cours Harry Styles: “C’est officiel”

Les étudiants du Texas qui sont fans de Harry Styles pourront bientôt étudier le travail de l’ancien chanteur de One Direction puisqu’il est officiellement devenu une matière scolaire.

La Texas State University à San Marcos propose un cours universitaire sur le chanteur “As It Was” à partir du printemps 2023.

Le professeur agrégé d’histoire numérique, le Dr Louie Dean Valencia, enseignera le cours intitulé “Harry Styles et le culte de la célébrité : identité, Internet et culture pop européenne”.

Valence pris à TikTok pour partager à quel point il était ravi d’offrir ce cours collégial unique.

“Je suis ce professeur qui donnera un cours sur Harry Styles à l’Université #TXST au printemps 2023 ! Suivez pour [mostly] Contenu lié à Harry, la classe, les livres et le café.”

Le professeur d’université du Texas a conclu la légende des médias sociaux avec quelques hashtags, dont #harrystyles, #loveontour2022 et #1D.

Il a également posté sur Twitter vendredi à propos du cours universitaire sur l’ancien membre du groupe One Direction.

“C’est officiel, officiel. J’enseigne le tout premier cours universitaire au monde sur le travail de Harry Styles…” le tweet mentionné.

Deux photos étaient jointes au message Twitter : l’une d’un e-mail officiel proposant le cours Harry Styles, la seconde étant une affiche du cours, qui comprenait une photo du chanteur pop et des informations sur la classe.

Selon le dépliant de la classe, le cours universitaire d’honneur se concentrera sur la musique de Styles, ainsi que sur “le développement culturel et politique de la célébrité moderne en ce qui concerne les questions de genre et de sexualité, de race, de classe, de nation et de mondialisme, de médias, de mode, la culture des fans, la culture Internet et le consumérisme.”

Non seulement les étudiants étudieront le travail solo de Styles, y compris ses albums et ses films, mais le cours explorera les albums publiés par son ancien groupe, One Direction.

L’inspiration derrière la classe est venue de la recherche sur laquelle Valence a travaillé pendant le verrouillage du COVID à l’été 2020.

“Quand je ne pouvais pas voyager pour faire mes recherches habituelles, j’ai commencé à faire des recherches sur Harry – en me concentrant sur son art, la façon dont la masculinité a changé au cours de la dernière décennie, la culture des célébrités et Internet”, a déclaré le professeur à NBC Dallas-Fort Worth.

