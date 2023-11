Texas QB Quinn Ewers débutera à TCU

Les Texas Longhorns recevront le quart-arrière partant de deuxième année en chemise rouge Quinn Ewers pour le match de samedi contre les Grenouilles cornues TCU au stade Amon Carter de Fort Worth, a annoncé l’entraîneur-chef du Texas, Steve Sarkisian, lors d’un point de presse jeudi.







«Je pensais que son approche de la blessure était très professionnelle. Il est resté très engagé avec l’équipe », a déclaré Sarkisian. “Il portait le casque en marge, donc quand il est vraiment revenu à l’entraînement cette semaine, il n’avait pas l’impression qu’il y avait beaucoup de rouille, pas physiquement, mais mentalement. Il est sorti les deux derniers jours et j’avais l’impression qu’il n’y avait pas un lancer qu’il ne pouvait pas réussir.

Ewers a commencé à lancer à l’entraînement la semaine dernière et n’a pas été limité du tout cette semaine après avoir raté les victoires BYU et État du Kansas en raison d’une entorse articulaire à l’épaule de lancement subie contre Houston. À la place d’Ewers, Maalik Murphy, étudiant de première année en chemise rouge, a débuté au poste de quart-arrière lors de ces deux matchs avec des résultats mitigés – une poignée de lancers dignes d’intérêt entrecoupés de quatre revirements, dont trois interceptions. Murphy a réalisé 35 passes sur 62 pour 418 verges avec trois touchés en tant que titulaire.

Lundi, Ewers a annoncé sa disponibilité pour le match de samedi avec une publication sur Instagram contenant les paroles d’une chanson de Merle Haggard – “Lâchez-moi, libérez-moi”.

Lors de la conférence de presse de Sarkissian lundi, il a fait passer Ewers de « semaine en semaine » à « jour en jour », même si Ewers n’a pas passé par les échauffements ni s’est habillé pour la victoire en prolongation de samedi. État du Kansas.

“Il a commencé à lancer un peu la semaine dernière et il a encore lancé aujourd’hui”, a déclaré Sarkisian. «Pour moi, c’est plus au jour le jour à ce stade alors qu’il y a quelques semaines, c’était un peu de semaine en semaine. Aujourd’hui, c’est de plus en plus quotidien et je dois continuer à voir comment il se sent… Je peux donner mon évaluation sur la capacité à gérer notre attaque, mais en fin de compte, que ressent-il ? Nous allons donc y remédier cette semaine.

Ewers avait peut-être une motivation supplémentaire pour revenir rapidement – ​​la défaite contre TCU l’année dernière a été l’une de ses pires performances de la saison au cours de laquelle il a réussi 17 passes sur 39 pour 171 verges et une interception.

Les sécurités seniors Jalen Catalon et Kitan Crawford seront également disponibles contre les Horned Frogs. Catalon n’a pas joué depuis qu’il s’est blessé à la jambe contre l’Oklahoma et Crawford a raté la victoire de la semaine dernière contre Kansas State en raison d’une blessure non divulguée. Selon Sarkisian, le plaqueur droit senior Christian Jones est disponible après s’être habillé mais n’a pas joué contre les Wildcats.

