EDINBURG, Texas: Un footballeur texan qui a couru sur le terrain et aveuglé un arbitre qui l’a expulsé d’un match a été accusé d’agression vendredi et son équipe a été retirée des séries éliminatoires.

Le défenseur principal du lycée d’Édimbourg, Emmanuel Duron, a comparu devant un tribunal municipal après avoir été accusé d’agression de classe A, un crime, selon le greffier du tribunal Maribel Velasquez.

Un juge a placé 10 000 $ sous caution pour Duron, 18 ans, qui était en prison vendredi après-midi. Les registres de la prison ne montraient aucun avocat pour Duron.

Duron est venu en courant depuis la ligne de touche après que l’arbitre ait annoncé le lancer du gardien de but et frappé l’arbitre lors de la première moitié du match de zone de jeudi soir contre Pharr-San Juan-Alamo à Édimbourg, à plus de 200 milles au sud. de San Antonio.

Duron a été escorté du stade par des policiers. Le McAllen Monitor a rapporté que l’arbitre, identifié par le journal comme étant Fred Gracia, a été évalué par le personnel médical du stade pour une commotion cérébrale et une blessure à l’épaule.

Le jeu a repris après un retard, avec Edimbourg gagnant 35-21 pour avancer. Cependant, le district scolaire indépendant d’Edimbourg Consolidated a déclaré vendredi qu’il avait décidé de retirer l’équipe des séries éliminatoires après l’attaque.

Les responsables du district ont déclaré que des mesures disciplinaires appropriées seraient prises à la suite d’une enquête.

Nous nous excusons sincèrement auprès de l’arbitre et de sa famille. Au nom du conseil d’administration de la DSIC et de l’administration d’Édimbourg, nous présentons nos excuses aux athlètes, au personnel et à notre communauté scolaire, a déclaré le district.

La Texas Association of Sports Officials a déclaré dans un communiqué qu’elle enquêtait également sur l’incident.

Malheureusement, ce type d’attaque aveugle contre un officiel alors qu’il travaille sur le terrain n’est pas nouveau pour Texas Football, a déclaré l’association.

Duron, qui était le joueur défensif de l’année du district 31-6A la saison dernière, est également le botteur et parieur des Bobcats et un lutteur vedette.