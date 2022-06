Texas Pre-Roe Interdiction de tous les avortements temporairement bloqués par un juge

Après l’entrée en vigueur de «l’interdiction de déclenchement», l’avortement au Texas sera interdit à partir du point de fécondation. Les femmes qui se font avorter ne seront pas poursuivies, mais les médecins qui pratiquent l’intervention risquent des peines pouvant aller jusqu’à la prison à vie ou des amendes pouvant aller jusqu’à 100 000 dollars.

“Nous contactons les patients sur nos listes d’attente et nous reprendrons les services dans nos 4 cliniques du Texas et aiderons autant de personnes dès que possible”, a déclaré Amy Hagstrom Miller, directrice générale du fournisseur d’avortement Whole Woman’s Health, dans un communiqué. Elle a ajouté que les cliniques doivent toujours se conformer aux lois texanes sur l’avortement actuellement en vigueur, donc cette victoire est “fortement restreinte”.