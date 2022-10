Texas Mom Waxes Unibrow de sa fille de 3 ans dans Viral TikTok, laisse Internet divisé

Une vidéo d’une maman texane épilant le monosourcil de sa fille de 3 ans est devenue virale sur les réseaux sociaux. Le clip a été partagé par la mère elle-même sur TikTok, qui a expliqué qu’elle avait pris la décision uniquement de protéger son enfant des futurs intimidateurs. Dans la vidéo, on voit la mère appliquer une bande de cire dans l’espace entre ses sourcils. La fille grimace légèrement quand elle retire la bande de cire, “Aïe, maman, ça m’a fait mal.” La mère répond: “D’accord, ma fille, maintenant tu as deux sourcils!” alors que la vidéo montre la petite fille emménageant dans sa maison. Dans la légende en ligne du message, la maman du Texas, à savoir Leah Garcia, se prépare à la haine en ligne qu’elle a prédit qu’elle recevrait après avoir partagé la vidéo en ligne.

Le joueur de 31 ans a écrit : “Je m’en fous ! Je m’en fiche! Je préfère que vous m’appeliez une mauvaise mère avant de laisser mon fils de 3 ans se promener avec un monosourcil comme le faisaient mes parents ! Au cours de son interaction avec Today Parents, Gracia a révélé être choquée par les réponses qu’elle a reçues sur TikTok, mais a précisé que l’épilation à la cire de sa fille était toujours son intention. L’insécurité est née de l’expérience d’avoir des sourcils épais et foncés dans l’enfance. Garcia a affirmé qu’elle se raserait les sourcils dans le dos de ses parents.

Voici la vidéo :

Cela m’a tué parce que ma mère m’épilait le front et le monosourcil quand j’étais enfant jusqu’à ce que j’étais au lycée 😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/ZAotxT1sKr — BEEENA$TY (@BrazyyyBritt) 5 octobre 2022

Elle a expliqué: «Enfant, j’avais des sourcils très épais et foncés et je me rasais derrière le dos de mes parents parce que mon père ne croyait pas que les enfants devraient s’inquiéter de choses comme ça. Je me souviens d’un garçon qui m’a dit à la maternelle : ‘Pourquoi tes sourcils sont-ils si gros ?’ » Sa vidéo Tiktok a recueilli plus de 2,5 millions de likes et 18,2 millions de vues, laissant plus de 30 000 personnes répondre dans la section des commentaires de la publication. Alors qu’une section d’Internet a répondu positivement, beaucoup ont estimé que Garcia projetait son insécurité sur sa fille.

Une utilisatrice a écrit : « Si elle n’était pas consciente de ses sourcils, elle le sait maintenant », a ajouté une autre : « À 3 ans ? Les personnes qui ont été victimes d’intimidation pour la même raison ont qualifié Garcia de “super maman”. Un internaute a écrit : « Je suis un enseignant préscolaire et je vois ça tout le temps. Elle vous remerciera plus tard ! un autre a rejoint, “Ma fille a une réserve et veut qu’elle disparaisse.”

