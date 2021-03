Texas, Mississippi fin des mandats de masque; Le Sénat prend en charge le projet de loi de relance, 1400 $ chèques: mises à jour COVID-19 en direct

Le Sénat devrait commencer le débat aujourd’hui sur le plan de relance COVID-19 de 1,9 billion de dollars du président Joe Biden dans un délai qui pourrait commencer à déployer des contrôles de relance de 1400 $ dans les deux semaines.

Le projet de loi comprend également un financement pour les gouvernements des États et locaux, des crédits d’impôt pour les familles et des chèques de chômage plus importants, entre autres.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a déclaré mardi que les démocrates sont «sur la bonne voie» pour adopter le projet de loi d’ici le 14 mars, lorsque l’actuel coup de pouce fédéral aux allocations de chômage expire.

« Je m’attends à un débat chaleureux. J’attends des soirées tardives sur le parquet », a-t-il déclaré.

Loin à l’extérieur du périphérique politique de Washington, Dolly Parton a été vaccinée dans le Tennessee, des mois après avoir donné 1 million de dollars aux efforts de vaccination. La baisse régulière des hospitalisations a incité le Texas et le Mississippi à abandonner tous les mandats de masque. Les gouverneurs ont également cité le rythme accéléré du déploiement des vaccins – bien qu’une enquête USA TODAY montre que certains États trouvent le dispositif de suivi du déploiement du gouvernement fédéral encombrant et de peu de valeur.

Également dans l’actualité:

►Le gouvernement fédéral a franchi la barre des 100 millions de doses de vaccin distribuées, ont annoncé mardi les Centers for Disease Control and Prevention.

►La variante du coronavirus identifiée pour la première fois au Brésil est apparue dans l’Oregon, le premier cas connu sur la côte ouest, ont annoncé mardi les autorités médicales. Il y a eu 10 autres cas de la variante P.1 rapportés aux États-Unis, avec cinq en Floride, deux au Minnesota et un chacun dans l’Oklahoma, l’Alaska et le Maryland, selon le CDC.

►Un nouveau rapport de l’Insecurity Insight, basé à Genève, et de l’Université de Californie, le Centre des droits de l’homme de Berkeley a identifié plus de 1 100 menaces ou actes de violence contre le personnel et les établissements de santé l’année dernière. Les chercheurs ont découvert qu’environ 400 de ces attaques étaient liées au COVID-19.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 28,7 millions de cas confirmés de coronavirus et 516400 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 114,72 millions de cas et 2,54 millions de décès. Plus de 102,3 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et environ 78,6 millions ont été administrées, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons: Plus de variantes de COVID-19 émergent plus près de chez nous: ce qu’il faut savoir sur celles découvertes au Brésil, à New York, en Californie.

USA TODAY suit l’actualité de COVID-19. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour. Vouloir plus? Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour de votre boîte de réception et rejoignez notre groupe Facebook.

Dolly Parton, qui a aidé à financer le vaccin, reçoit une « dose de son propre médicament »

Expirez, amateurs de musique country. Dolly Parton a reçu une dose du vaccin COVID-19. La légende de la musique country – qui a aidé à financer le vaccin Moderna avec un don de 1 million de dollars aux chercheurs de Vanderbilt – a reçu son coup de feu mardi à Nashville, Tennessee, par un post Instagram. Sa légende se lit simplement: « Dolly reçoit une dose de son propre médicament. »

Dans une vidéo publiée mardi, Parton, 75 ans, a encouragé les téléspectateurs à se faire vacciner car « plus vite nous nous sentirons mieux, plus vite nous reviendrons à la normale ».

Le suivi des vaccins high-tech de la Fed est trop compliqué pour de nombreux États

L’opération Warp Speed ​​a dépensé 16 millions de dollars pour Tiberius, un système de haute technologie destiné à suivre les expéditions de vaccins et à guider les décisions locales sur l’endroit où les envoyer. Tiberius – un empereur romain tyrannique et maussade et le deuxième prénom du capitaine James T. Kirk de Star Trek – permettrait une «planification granulaire» jusqu’au cabinet du médecin, fournirait «une vue code postal par code postal des populations prioritaires »Et« alléger le fardeau »des responsables de la santé publique, a déclaré le gouvernement fédéral.

Mais pour de nombreux États, Tibère s’est avéré soit si hors de propos, soit trop compliqué. Cela a contribué à un déploiement irrégulier des vaccins, où l’accès dépend davantage de l’endroit où vous vivez et de votre connaissance d’Internet.

Même si les responsables locaux choisissaient d’utiliser Tiberius, «ils nous donneraient les données qu’ils nous ont fournies», a déclaré le Dr Bela Matyas, directeur adjoint de la santé publique du comté de Solano, en Californie. «Les responsables locaux de la santé publique disposent d’une immense quantité de données et connaissent bien leurs communautés.

– Aleszu Bajak et David Heath

Des variantes inquiétantes prennent pied aux États-Unis

Le pays compte plus de 2500 cas de variantes de coronavirus qui peuvent se propager plus facilement et éviter certains traitements qui ont réussi pour le virus d’origine, ont rapporté mardi les Centers for Disease Control and Prevention.

Plus de 100 nouveaux cas de la variante B.1.1.7 observés pour la première fois au Royaume-Uni ont été signalés juste depuis dimanche, portant le total national à 2506. Le nombre de cas connus aux États-Unis de la variante B.1.351 observée pour la première fois en Afrique du Sud est passé à 65. Les États-Unis ont 11 cas connus de la variante P.1 observés pour la première fois au Brésil.

– Mike Stucka

Les gouverneurs du Texas et du Mississippi défient les responsables de la santé et mettent fin aux mandats de masque

Défiant les avertissements des responsables fédéraux de la santé sur la nécessité de rester vigilant contre le coronavirus, les gouverneurs républicains du Texas et du Mississippi ont déclaré mardi qu’ils levaient les restrictions relatives au COVID-19, y compris les mandats de masque.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a déclaré qu’il s’apprêtait à «ouvrir le Texas à 100%» et qu’il émettrait un décret pour entrer en vigueur le 10 mars, annulant la plupart de ses précédentes commandes, y compris les restrictions sur l’occupation des entreprises et la commande de masque du 2 juillet à l’échelle de l’État.

Le gouverneur du Mississippi, Tate Reeves, a tweeté mardi que, à compter d’aujourd’hui, tous les mandats de masque de comté seraient levés et les entreprises autorisées à fonctionner à pleine capacité. Les hospitalisations et le nombre de cas ont chuté, et le vaccin est rapidement distribué, a-t-il déclaré: « Nous nous efforçons de dire aux gens ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas faire. »

Le COVID-19 peut affecter le système immunitaire de manière complexe, selon la recherche

Chez certains patients atteints de COVID-19, les scientifiques affirment que les cellules immunitaires non préparées semblent répondre au coronavirus avec une libération dévastatrice de produits chimiques, infligeant des dommages qui peuvent durer longtemps après l’élimination de la menace.

«Si vous avez un tout nouveau virus et que le virus est en train de gagner, le système immunitaire peut entrer dans une réponse« toutes les mains sur le pont »», a déclaré le Dr Nina Luning Prak, co-auteur d’une étude de janvier sur COVID-19 et le système immunitaire. «Les choses qui sont normalement surveillées de près sont détendues. Le corps peut dire: «Peu importe. Donnez-moi tout ce que vous avez. »

Alors que tous les virus trouvent des moyens d’échapper aux défenses de l’organisme, un domaine de recherche croissant suggère que le coronavirus déséquilibre le système immunitaire plus profondément qu’on ne le pensait auparavant.

– Liz Szabo, Kaiser Health News

Contribuant: Nicholas Wu et Ledyard King, USA AUJOURD’HUI, The Associated Press