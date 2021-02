Texas: les détenus ont faim et frissonnent pendant un gel inhabituel

AUSTIN, Texas (AP) – Lorsqu’une tempête hivernale inhabituellement intense a recouvert de neige une grande partie du Texas, coupant l’électricité à des millions de foyers et laissant beaucoup de mal à trouver de l’eau potable, un secteur de la population était particulièrement vulnérable: les détenus du plus grand État. prison du comté.

Raul Carreon, un détenu en attente de jugement à la prison du comté de Harris, a déclaré que le froid était devenu glacial et que le courant était tombé en panne à la fermeture tard le 14 février. Puis, a-t-il dit, ils ont perdu la pression de l’eau, donc les toilettes ne le feraient pas. t rincer, conduisant à «des excréments et de l’urine dans les toilettes».

Un avis d’ébullition de l’eau a été émis pour la région, mais les détenus du comté de Harris n’avaient pas cette option et ont dû risquer d’utiliser l’eau directement des robinets, a déclaré Carreon.

«L’assainissement est très minime, l’odeur ici sent l’urine et les excréments», a déclaré Carreon, qui s’est entretenu avec l’Associated Press lors d’un appel téléphonique organisé le 19 février par le Texas Jail Project, une organisation de défense des droits. Il a dit qu’il était simplement resté dans sa couchette «parce que je ne veux pas m’occuper de ce qui se passe ici».

Krish Gundu, cofondatrice et directrice exécutive du Texas Jail Project, a déclaré que son organisation s’était entretenue avec des détenus dans au moins 20 comtés du Texas à la suite de la tempête et que les conditions décrites par Carreon étaient la norme – encore pire dans les petits comtés.

«Les gens ont très froid, ils gèlent, pas de couvertures supplémentaires, il n’y a pas assez de nourriture», a déclaré Gundu. Certains détenus ont reçu pour instruction de couvrir leurs toilettes non vidangées avec du carton pour masquer la puanteur, a-t-elle déclaré.

Carreon – qui, selon les registres de la prison, doit être jugé en avril pour huit chefs d’accusation, y compris un vol aggravé avec une arme mortelle – a déclaré qu’il vivait dans une capsule avec plus de 20 hommes.

Il a déclaré que la nourriture avait été rationnée dans les jours qui ont suivi la tempête et que certains repas n’étaient que du pain de maïs ou un sandwich au beurre d’arachide et à la gelée avec de l’eau. Les tensions étaient vives dans son unité, en raison des petits repas et de l’accès limité aux téléphones. Tous les détenus reçoivent cinq appels téléphoniques gratuits par semaine, mais pour faire plus d’appels – ou pour acheter de la nourriture – ils ont besoin d’argent dans leurs comptes de commissaire. Carreon a déclaré que sa mère n’avait pas les moyens de recharger son compte parce qu’elle vit de l’aide financière du gouvernement.

Elizabeth Rossi, une avocate principale du Civil Rights Corps – une organisation à but non lucratif qui vise à lutter contre les injustices dans le système juridique américain – a déclaré avoir reçu plusieurs rapports faisant état de rationnement de la nourriture en prison après la tempête et a déclaré que l’accès restreint aux téléphones dans le comté de Harris signifie des détenus. ont eu du mal à « vérifier si leurs proches vont bien et leur faire savoir qu’ils ne le sont pas. »

« Je pense que cela montre à quel point les prisons du Texas et du Texas ne sont pas préparées à une crise climatique comme celle-ci qui va se produire de plus en plus à l’avenir », a déclaré Rossi.

Gundu a déclaré que son organisation travaillait pour fournir de l’eau et déposer de l’argent sur des comptes de dépôt. De nombreux détenus, a-t-elle dit, ont été incapables de communiquer avec leur famille pendant une semaine.

Le bureau du shérif du comté de Harris a nié avoir restreint l’accès des détenus à la nourriture et à l’eau dans les jours qui ont suivi la tempête.

«Il n’y avait pas de rations alimentaires», a déclaré le bureau dans un communiqué du 19 février. «De l’eau potable en bouteille est distribuée pendant l’avis d’ébullition de l’eau.»

Il a admis que le système pénitentiaire avait été « frappé par de brèves périodes sans électricité et / ou plomberie tout au long de cet événement », mais a insisté sur le fait que la prison du comté de Harris avait retrouvé la pleine puissance et la pression de l’eau. Le bureau a contesté les plaintes selon lesquelles la prison était trop froide. la température à l’intérieur n’a jamais chuté en dessous du minimum de 65 degrés de l’état.

Les problèmes ne se limitaient pas aux prisons de comté, bien que le ministère de la Justice pénale du Texas ait déclaré que les prisons et les prisons d’État étaient prêtes pour la crise hivernale. Jeremy Desel, un porte-parole de l’agence, a déclaré que la quasi-totalité de ses 102 installations avaient été touchées par la tempête. Il a déclaré que 32 unités avaient perdu du courant et fonctionnaient sur des générateurs, mais ont depuis été rétablies. Il a déclaré que 33 unités ont temporairement subi une faible pression d’eau.

Mais, a-t-il dit, l’État a pris des mesures importantes pour se préparer, notamment en distribuant des couvertures, des vestes et de l’eau.

«Notre agence est très habituée aux situations d’urgence en ce qui concerne les événements météorologiques», a déclaré Desel dans un communiqué. «Nous faisons face à des conditions hivernales rigoureuses dans certaines parties de l’État chaque année et des situations d’ouragan dans le sud de l’État presque chaque année également, nous sommes donc très habitués à la fois à nous préparer aux événements et à y réagir.»

Les défenseurs des droits des prisons affirment que les plaintes des détenus liées à la tempête ne se limitaient pas au Texas. Certains établissements correctionnels en Louisiane avaient de l’électricité intermittente et des tuyaux gelés, ce qui affectait les toilettes et les douches. Un détenu dans un établissement près de Baton Rouge a décrit de la glace sur les murs de sa cellule.

La prison du comté de Harris fait depuis longtemps l’objet de poursuites judiciaires en raison de la surpopulation. Civil Rights Corps a remporté un règlement dans le cadre d’un procès pour s’assurer que la plupart des accusés de délit dans la prison du comté de Harris ne languissent pas derrière les barreaux parce qu’ils n’ont pas les moyens de payer une caution. Un procès similaire sur les obligations pour les accusés pauvres dans les affaires de crime est en cours.

Le shérif du comté de Harris, Ed Gonzalez, a fait part de ses inquiétudes au sujet de l’établissement après que sa population est passée à plus de 9000 détenus, laissant peu de place pour mettre en quarantaine les personnes dont le test est positif pour le coronavirus ou pour séparer les nouveaux détenus de la population générale. La population carcérale était tombée à environ 8 800 détenus au 26 janvier. La plupart attendaient leur procès.

Fin janvier, une juge fédérale a exprimé sa frustration face à ce qu’elle a appelé un manque de progrès dans les efforts visant à soulager la surpopulation de la prison du comté de Harris pendant la pandémie. Dans un dossier judiciaire, neuf détenus ont décrit l’établissement comme une «boîte métallique de contagion».

«Beaucoup de gens sont coincés, rien ne bouge», a déclaré Gundu, du Texas Jail Project. «Certaines personnes ont dit ‘nous nous sentons comme au purgatoire, nous avons été oubliés, nous avons été mis en sourdine.’»

Acacia Coronado est membre du corps de l’Associated Press / Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les rédactions locales pour faire des reportages sur des questions secrètes.