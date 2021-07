Texas House vote pour rassembler les démocrates qui ont fui à Washington pour bloquer le projet de loi de vote controversé, le gouverneur dit qu’il les ARRÊTE – RT USA News

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a déclaré qu’il arrêterait les démocrates qui se sont enfuis à Washington pour bloquer un projet de loi électoral controversé. Pendant ce temps, la Chambre des représentants du Texas a voté pour rassembler les démocrates décampés par la force, si nécessaire.

Alors que la Chambre des représentants du Texas, contrôlée par les républicains, se préparait à voter lundi sur un projet de loi controversé sur la sécurité des élections, plus de 50 législateurs démocrates se sont entassés à bord de jets privés et ont quitté la ville pour Washington DC. Bien que la maison du Texas soit divisée 83-67 républicains, l’absence des démocrates signifiait qu’un quorum n’était pas atteint et que les affaires ne pouvaient pas être menées.





Abbott a promis mardi de faire arrêter les législateurs en fuite à leur retour et de les forcer à entrer au Capitole pour tenir le vote.

« Dès qu’ils reviendront dans l’État du Texas, ils seront arrêtés. Ils seront enfermés à l’intérieur du Capitole du Texas jusqu’à ce qu’ils aient fait leur travail », Abbott a déclaré à une chaîne de télévision locale.

Peu de temps après, les législateurs restants ont voté 76-4 pour ordonner au sergent d’armes de la Chambre d’envoyer chercher les démocrates. En vertu de la loi du Texas, il ou elle est habilité à émettre des mandats d’arrêt, si nécessaire.

Si les démocrates restent hors du Texas jusqu’au 6 août, la session législative spéciale convoquée par Abbott pour adopter le projet de loi électorale expirera. Cependant, Abbott a déclaré mardi aux médias locaux qu’il convoquerait simplement une autre session l’année prochaine, s’il le fallait.





Le projet de loi lui-même a été décrit par les républicains comme un « intégrité et sécurité des élections » projet de loi, et par les démocrates dans le but de consacrer légalement « suppression des électeurs » et rendent le vote plus difficile pour les minorités. Il exigerait une pièce d’identité pour voter par correspondance, interdirait les demandes de vote par correspondance non sollicitées, criminaliserait l’interférence avec les observateurs électoraux et interdirait le vote au volant. Certaines ou toutes les mesures qui seraient interdites ont été introduites par les juridictions démocrates l’année dernière, citant la pandémie de Covid-19.

À leur arrivée à Washington lundi, les démocrates en fuite ont exhorté l’administration Biden à adopter le « For the People Act », une loi parrainée par les démocrates qui inscrirait automatiquement les électeurs, élargirait le vote par correspondance à l’échelle nationale et interdirait aux fonctionnaires électoraux d’utiliser certaines méthodes pour remettre en question l’éligibilité d’une personne à voter ou retirer une personne des listes électorales. Il interdirait également « exigences onéreuses d’identification des électeurs », que les républicains soutiennent sont nécessaires pour empêcher la fraude.

La loi fait cependant face à une bataille difficile dans un Sénat divisé à 50-50, où elle a besoin d’une majorité de 60-40 pour passer. Au Texas, les démocrates ne seront probablement pas en mesure de retarder définitivement l’adoption du projet de loi.

Leur plan n’est pas sans précédent. En 2003, plus de 50 démocrates de la Chambre ont quitté l’État pour tenter de bloquer une proposition de redécoupage parrainée par les républicains. Lorsque le plan a été adopté de toute façon, les sénateurs de l’État démocrate ont ensuite fui vers le Nouveau-Mexique, avant que l’un des membres de leur parti ne fasse défection et ne revienne négocier avec les républicains.

