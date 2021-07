Texas House autorise des mandats d’arrêt pour les démocrates qui ont quitté

Les démocrates ont officiellement rompu le quorum à la chambre mardi, lorsque l’organe de 150 membres s’est réuni.

Les républicains ont voté par 76 voix contre 4 pour demander aux agents chargés de l’application des lois de l’État de retrouver les membres absents.

Le gouverneur Greg Abbott a déclaré qu’il avait l’intention que les membres soient détenus à leur retour dans l’État.

La maison du Texas a voté mardi pour envoyer les démocrates qui ont quitté l’État pour Washington dans un mouvement dramatique visant à bloquer l’adoption d’un projet de loi sur les élections prioritaires du GOP – autorisant l’utilisation de mandats d’arrêt si nécessaire pour contraindre la participation.

Les démocrates ont officiellement rompu le quorum à la chambre mardi, lorsque l’organe de 150 membres s’est réuni peu après 10 heures du matin avec seulement 80 membres présents. Sur les 67 démocrates présents dans l’hémicycle, 61 étaient absents sans excuse valable.

Pendant ce temps, un Sénat du Texas épuisé s’est réuni mardi pour débattre et voter sur un projet de loi sur les élections du GOP auquel les démocrates s’opposent farouchement, même si l’adoption du projet de loi 1 du Sénat n’aurait aucun effet pratique à moins que les démocrates de la Chambre ne mettent fin à leur débrayage et ne retournent au Texas.

Neuf démocrates du Sénat ont sauté le débat pour se rendre à Washington pour ce qui s’est transformé en une manifestation de solidarité avec leurs homologues de la Chambre après que quatre démocrates sont restés au Texas, mettant 22 sénateurs à la parole mardi – un de plus que nécessaire pour un quorum.

« Nous ne resterons pas les bras croisés et ne verrons pas les républicains faire taire la voix des Texans qui travaillent dur », ont déclaré les neuf démocrates dans un communiqué publié depuis Washington.

À la Chambre, les républicains ont pris l’une des rares mesures à leur disposition une fois que le quorum a été établi, votant 76-4 pour demander aux agents des forces de l’ordre de rechercher les membres absents après qu’un manque de quorum a été établi dans la chambre.

« Les membres, le sergent d’armes et les officiers nommés par lui sont invités à faire venir tous les absents dont la présence n’est pas excusée dans le but d’assurer et de maintenir leur présence – sous mandat d’arrêt, si nécessaire », le président de la Chambre, Dade Phelan , R-Beaumont, dit de la salle. « Tout membre qui souhaite quitter la salle doit avoir l’autorisation écrite du Président de la Chambre. »

Mandats d’arrêt

Les règles de la maison permettent aux législateurs qui ne sont pas présents au Capitole d’être arrêtés et amenés à la chambre par le sergent d’armes « ou un officier nommé par le sergent d’armes », mais ils ne seraient pas emprisonnés de la même manière comme avec un mandat d’arrêt criminel standard.

Bill Miller, consultant politique et lobbyiste de longue date à Austin, a déclaré que le mécanisme de la présence obligatoire pourrait dépendre des agents des forces de l’ordre, y compris si des menottes sont utilisées pour détenir des membres.

De plus, en franchissant les frontières des États, les démocrates qui brisent le quorum ont échappé à la juridiction des forces de l’ordre du Texas, a reconnu mardi le représentant Jim Murphy, président du House Republican Caucus.

« Oui, la seule capacité dont ils disposent est au sein de l’État », a déclaré Murphy de Houston. « Nous espérons que tous ces législateurs qui ne sont pas ici choisiront, de leur propre volonté, de revenir ici et de faire le travail. C’est pour cela qu’ils ont été élus, c’est le serment que nous avons prêté et ce sont les règles que nous avons adoptées. Nous pense que leurs meilleurs anges prévaudront et nous les verrons ici. »

Mais même si les démocrates sont en mesure d’éviter l’application de la loi à Washington, le gouverneur Greg Abbott a déclaré qu’il avait l’intention que les membres soient détenus à leur retour dans l’État.

« Je peux et je continuerai à convoquer session extraordinaire après session extraordinaire après session extraordinaire – jusqu’aux élections de l’année prochaine », a déclaré Abbott lors d’une apparition sur KVUE lundi, notant que si les démocrates voulaient continuer à empêcher un vote sur ses mesures prioritaires, ils devraient être prêts à rester à Washington « pendant plus d’un an ».

« Dès qu’ils reviendront dans l’État du Texas, ils seront arrêtés », a-t-il déclaré. « Ils seront enfermés à l’intérieur du Capitole du Texas jusqu’à ce qu’ils fassent leur travail. »

La NAACP a promis mardi de payer les frais associés si un démocrate était arrêté pour le débrayage.

« La guerre a été déclarée à la démocratie, et nous soutiendrons tous ceux qui se lèveront pour la défendre », a déclaré le président de la NAACP, Derrick Johnson. « Nous sommes pleinement investis dans de bons ennuis. »

Manque de quorum

Quatre démocrates étaient présents dans l’hémicycle et ont voté contre la motion d’envoi des membres absents : les représentants Ryan Guillen, Tracy O. King, Eddie Morales Jr. et John Turner. Deux autres démocrates, les représentants Terry Canales et Abel Herrero, avaient excusé les absences.

Morales a déclaré qu’il soutenait ses collègues qui ont décidé de quitter l’État, mais il a choisi de rester en raison des tendances politiques de son district d’Eagle Pass.

« Je pense que mes électeurs s’attendent à ce que je sois ici au Capitole pour m’assurer que je me bats pour leurs droits et que je me bats contre cette suppression des électeurs », a-t-il déclaré, s’exprimant après le vote de la Chambre pour envoyer les démocrates absents. « Tout le monde peut se battre et ils peuvent se battre différemment. Ma façon de me battre est d’être ici. »

Sans quorum à la chambre, Phelan a déclaré que la Chambre ne pouvait pas mener ses travaux et que les quatre audiences du comité prévues plus tard dans la journée avaient été annulées. Les portes de la chambre étaient verrouillées et les membres ne pouvaient pas sortir sans la permission de Phelan.

C’est le deuxième effort pour briser le quorum que les démocrates de la Chambre ont déployé pour bloquer le projet de loi sur les élections du GOP, qui, selon eux, est une proposition dangereuse qui restreindrait les droits de vote dans l’État.

Les démocrates ont quitté le parquet à la fin de la session ordinaire en mai, faisant dérailler un vote sur la législation et la tuant pour la session.

Abbott a rappelé les législateurs pour une session extraordinaire qui a débuté le 8 juillet et comprenait 11 points à l’ordre du jour, notamment le projet de loi sur les élections, le financement de la sécurité des frontières et de nouvelles restrictions sur les avortements.

Débat au Sénat

Mais le principal problème de la section spéciale restait deux projets de loi de vote du GOP – SB 1 et House Bill 3, des efforts largement similaires qui interdiraient le vote 24 heures sur 24 et tard le soir, interdiraient le vote au volant, ajouteraient une exigence d’identification au courrier postal. bulletins de vote, protéger la capacité des observateurs partisans du scrutin à se déplacer librement dans les bureaux de vote et créer des sanctions nouvelles ou plus sévères pour la fraude électorale, entre autres dispositions.

La version de la Chambre criminaliserait également le fait pour les agents publics de proposer ou d’envoyer des candidatures par courrier à ceux qui n’ont pas demandé de candidature.

Quatre démocrates étaient présents au Sénat lorsque le débat a commencé mardi sur SB 1 – les sénateurs John Whitmire, Judith Zaffirini, Eddie Lucio Jr. et Juan « Chuy » Hinojosa – des sénateurs de longue date qui ont choisi de ne pas se rendre à Washington.

Le sénateur Bryan Hughes, R-Mineola et auteur de SB 1, a insisté mardi sur le fait que les démocrates et leurs partisans des médias poussaient un faux récit selon lequel les projets de loi sur les élections du GOP supprimeraient la participation des électeurs.

* Ce projet de loi vise à rendre à la fois facile le vote et difficile de tricher », a déclaré Hughes aux sénateurs, notant que SB 1 étendrait les heures de vote anticipé et donnerait aux électeurs la possibilité de corriger les défauts qui pourraient empêcher le décompte d’un bulletin de vote postal. .

Mais Whitmire a déclaré à Hughes que les restrictions du projet de loi sur le vote l’emportaient sur les points positifs.

« Vous savez, sénateur, que vous pourriez mettre du rouge à lèvres sur un cochon, des boucles d’oreilles et du parfum, et c’est toujours un cochon », a-t-il déclaré.

Whitmire a déclaré que les efforts devraient viser à faciliter le vote, pas plus difficile, et il a demandé à Hughes de soutenir une audience en comité sur le projet de loi 61 du Sénat, une mesure démocratique qui élargirait les possibilités de vote par correspondance, allongerait la période de vote anticipé et permettre l’inscription des électeurs en ligne et le jour du scrutin.

Hughes a refusé d’approuver l’action sur le projet de loi, surnommé la Barbara Jordan Fair Elections Act en l’honneur de l’icône du droit de vote démocrate.

Le rédacteur en chef Brandon Mulder a contribué à ce rapport.