La Chambre des représentants du Texas, dirigée par les républicains, a adopté jeudi matin un important projet de loi sur l’immigration, dont un qui donnerait aux forces de l’ordre de l’État le pouvoir d’expulser les immigrants illégaux vers le Mexique.

Le gouverneur républicain Greg Abbott du Texas et le corps législatif de l’État dirigé par les républicains ont donné la priorité à la prévention du franchissement illégal de la frontière américaine par des ressortissants étrangers entrant dans l’État, Abbott ayant lancé un large éventail d’initiatives dans le cadre du «Opération Étoile Solitaire»bannière pour le faire. Après une nuit de débats controversés, la Texas House a approuvé de nouvelles mesures d’immigration par 86 voix contre 40, dont l’une donnerait aux agents de l’État le pouvoir d’expulser les immigrants illégaux de l’État vers le Mexique, en assumant un pouvoir qui est normalement exercé par le gouvernement fédéral. agents des forces de l’ordre à la suite d’un ordre d’expulsion. (EN RELATION : « Ça nous fait mal à notre putain de noyau » : les démocrates du Texas se décollent à cause des projets de loi sur la sécurité des frontières du GOP de l’État)

Ce projet de loi, Projet de loi parlementaire 4ferait également de l’entrée au Texas depuis le Mexique par un endroit autre qu’un port d’entrée – comme la traversée du Rio Grande – un crime d’État, l’infraction étant déjà un crime fédéral mais que l’administration Biden n’a pas largement poursuivie depuis son entrée en fonction.

Texte du Texas House Bill 4 (2023) par Fondation des nouvelles des appelants quotidiens sur Scribd

“Il n’y a rien d’injuste à ordonner à quelqu’un de revenir d’où il vient s’il est arrivé ici illégalement”, a déclaré le représentant républicain de l’État David Spiller de Jacksonboro, le parrain du projet de loi, à La Tribune du Texas. Spiller a ajouté que l’État « serait en mesure de résoudre » les problèmes liés au retour des migrants au Mexique en se coordonnant avec les autorités de l’État mexicain si les autorités fédérales mexicaines refusaient de les accepter.

Au cours de l’exercice 2023, les agents de la patrouille frontalière américaine appréhendé plus de deux millions de ressortissants étrangers qui ont traversé illégalement la frontière américaine. La plupart de ces individus ont été appréhendés au Texas, dont la frontière avec le Mexique s’étend sur 1 254 milles, la plus longue de tous les États américains.

La State House a également adopté une mesure, Projet de loi parlementaire 6, par 86 voix contre 41, qui consacrerait 1,5 milliard de dollars à la construction d’une barrière le long de la frontière avec le Mexique, cet argent finançant 50 nouveaux kilomètres de mur. Depuis le mois d’août, des entrepreneurs embauchés par l’État ont construit un mur frontalier de 16 kilomètres financé par l’État.

Un troisième vote approuvé Projet de loi 4 du Sénat, qui porterait les sanctions pénales à 10 ans d’emprisonnement pour le trafic d’immigrés illégaux ou l’exploitation d’une « planque » pour stocker des stupéfiants, dont beaucoup sont passés clandestinement de l’autre côté de la frontière en provenance du Mexique. Le projet de loi, qui a été adopté par le Sénat, sera envoyé au bureau d’Abbott pour signature.

Les projets de loi ont été fortement opposés par les démocrates de la Chambre des représentants du Texas, en particulier après que les républicains déplacé pour limiter le débat sur les projets de loi après que les démocrates ont soumis de nombreux amendements à la législation.

“Ils savent que cela viole les droits constitutionnels, alors ils essaient de nous interrompre dans le débat et dans les amendements supplémentaires pour garantir que les Texans soient protégés des nationalistes blancs. [and] sympathisants xénophobes nazis », a déclaré la représentante démocrate de l’État Christina Morales du 145e district, dans une vidéo. posté sur Twitter, maintenant connu sous le nom de X. Un autre représentant de l’État démocrate, Armando Lucio Walle de Houston, a déclaré que les projets de loi « nous blessaient profondément » lors d’un débat. argument avec les législateurs républicains.

Le département américain de la Sécurité intérieure n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

