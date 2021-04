Les résidents du Texas et de l’Oklahoma se remettaient jeudi après qu’une grêle aussi importante que des balles de softball ait frappé des parties des États un jour plus tôt, laissant derrière elles des vitres brisées sur les voitures et dans les maisons.

Dans l’Oklahoma, au moins une blessure a été signalée lorsqu’une grosse grêle a frappé Norman et ses environs mercredi soir, ont déclaré des responsables. Un observateur du National Weather Service a signalé une grêle de plus de 3 pouces de diamètre vers 21 heures dans la région normande.

Une rafale de vent de 69 mi / h a été mesurée dans la région à 21 h alors que la tempête se propageait.

En tout, 38 cas de grêle sévère ont été signalés dans les deux États, selon le Storm Prediction Center.

« Hier a certainement été une journée de perte d’un milliard de dollars à travers les États-Unis », a déclaré le météorologue de l’Université du nord de l’Illinois Victor Gensini. « San Antonio et Fort Worth, au Texas – ainsi que Norman – ont tous été touchés par une grêle importante à importante. De plus, il y a eu un rapport de grêle gargantuesque (4 pouces) près de Hondo, au Texas. »

Le météorologue principal de CNN, Dave Hennen, a déclaré que ce serait la deuxième catastrophe d’un milliard de dollars cette année au Texas, après l’épidémie extrême de l’Arctique en février.

La grêle représente le plus grand nombre de réclamations d’assurance chaque année et peut dépasser 10 milliards de dollars de pertes par an, selon le Weather Channel.

Photos de grêle:Norman voit des dégâts de grêle après la tempête de mercredi. Voir les photos

Les tempêtes faisaient partie d’un système tentaculaire qui a entraîné des conditions météorologiques violentes et de fortes pluies dans une grande partie du sud et du centre des plaines. En plus de la grosse grêle, les tempêtes ont également produit des vents dommageables et quelques tornades possibles, a déclaré CNN.

Contribuant: l’Oklahoman