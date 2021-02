Texas Deep Freeze laisse des millions de personnes sans électricité, 21 morts

Au Nouveau-Mexique voisin, un porte-parole de l’État a déclaré qu’il y avait des retards dans certaines expéditions de vaccins Pfizer, qui devraient être brèves.

Le gel profond a anéanti les opérations au chenal de Houston Ship et a freiné la production dans le plus grand champ pétrolifère du pays: le Permian dans l’ouest du Texas. Plusieurs raffineries de pétrole sont restées hors ligne.

Les tempêtes ont déversé de la neige et de la glace de l’Ohio vers le Rio Grande pendant le long week-end de vacances de la journée des présidents, et des conditions météorologiques dangereuses devraient s’emparer d’une grande partie des États-Unis jusqu’à vendredi. Les prévisionnistes ont prédit jusqu’à 4 pouces de neige et de pluie verglaçante du sud des plaines au nord-est.

«Nous l’appelons Storm System No. 2, avec un placement très similaire à la tempête précédente», a déclaré la météorologue Lara Pagano du Centre de prévision météorologique du National Weather Service à College Park, Maryland.

Une masse d’air arctique est descendue sur une grande partie du pays, poussant les températures à des creux historiques mardi, a déclaré Mme Pagano. À Lincoln, Nebraska, une lecture de moins 35 degrés Celsius mardi a brisé un record établi en 1978 de moins 27 ° C.

À Dallas-Fort Worth typiquement grillé, moins 17 ° C a battu un record établi en 1903 de moins 11 ° C.

« C’est juste dangereux », a déclaré Mme Pagano.

Avec plus de 4,4 millions de pannes de courant rien qu’au Texas, les autorités ont fermé les sites d’inoculation et se sont précipitées pour utiliser 8400 vaccins nécessitant une réfrigération sous zéro avant qu’ils ne se détériorent après la panne d’un générateur de secours, a déclaré la juge du comté de Harris, Lina Hidalgo. Les doses ont été transportées à la hâte vers les hôpitaux de la région et l’Université Rice pour être injectées dans les bras de personnes déjà présentes dans ces endroits et qui n’avaient pas à se déplacer sur des routes glissantes.

Dans le sud-est, un système de basse pression qui s’est développé le long du front arctique a créé du carburant pour les tempêtes qui ont déclenché au moins quatre tornades, a déclaré le météorologue Jeremy Grams du Storm Prediction Center du service météorologique à Norman, Oklahoma. Un a traversé le Florida Panhandle et deux le sud-ouest de la Géorgie lundi.

Le quatrième twister, le plus grave, a fait trois morts et des maisons aplaties après avoir balayé pendant la nuit le comté côtier de Brunswick en Caroline du Nord, dans le coin sud-est de l’État entre Wilmington et Myrtle Beach, en Caroline du Sud, a annoncé mardi le bureau du shérif local.

Après une brève accalmie mardi, des conditions météorologiques difficiles, y compris des tornades potentielles, devraient revenir de mercredi à jeudi, a déclaré Grams.

« Ces mêmes zones pourraient être touchées – qui comprendront des tornades et des vents destructeurs », a-t-il déclaré.