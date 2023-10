Texas contre Oklahoma : pronostics, cotes, choix

Les Texas Longhorns n°3 (5-0) et les Oklahoma Sooners n°12 (5-0) s’affrontent lors de l’édition 2023 du Red River Showdown le samedi 7 octobre. Les Longhorns sont favoris à 5 points.

Face aux Jayhawks du Kansas lors de leur dernier match, les Longhorns ont gagné 40-14. Contre les Iowa State Cyclones lors de leur dernière compétition, les Sooners ont gagné 50-20.

Quelle école sera victorieuse de cette 119ème édition de la rivalité ?

Voici tout ce que vous devez savoir sur le match entre l’Oklahoma et le Texas : l’écart de points, la moneyline, le total Over/Under et un choix de notre analyste de paris Geoff Schwartz.

Informations et cotes sur le match Texas contre Oklahoma

Quand: Samedi 7 octobre 2023 à 12h00 HE

Emplacement: Bol de coton à Dallas, Texas

LA TÉLÉ: abc

Boxscore en direct sur FOX Sports

Informations sur les paris Texas vs Oklahoma mises à jour le 6 octobre 2023 à 8 h 45 HE. Préféré Spread (cotes) Moneyline préférée Ligne d’argent des outsiders Total Sur Moneyline Sous Moneyline Texas -5 (-110) -146 +157 60,5 -110 -110

Prédiction Texas contre Oklahoma

Choisissez ATS : Oklahoma (+5)

Choisissez l’unité d’organisation : Moins de (60,5)

Prédiction: Texas 28, Oklahoma 26

Choisissez via Geoff Schwartz, analyste des paris sportifs chez FOX

Oserais-je le dire, mais le Texas est de retour !

Le Texas a sans doute la meilleure victoire de la saison, battant l’Alabama à Tuscaloosa, et si les Longhorns peuvent gagner contre l’Oklahoma, il est difficile de faire valoir qu’ils ne sont pas les favoris du titre. Le Texas joue bien cette saison parce qu’il a de meilleurs joueurs et d’excellents entraîneurs. Steve Sarkisian est arrivé à Austin et a complètement remanié l’effectif, en ajoutant des joueurs de haut niveau dans les tranchées qui leur ont donné la possibilité de gagner un match dans les tranchées, comme en Alabama.

L’Oklahoma a été fantastique cette saison, commençant 5-0 et dominant ses adversaires. Son septième en points par drive en attaque et sixième en défense. Cependant, l’Oklahoma a joué cinq attaques qui n’ont rien à voir avec le Texas, et je pense que sa défense pourrait être dépassée par la taille et la vitesse de l’équipe texane. En outre, la défense de l’Oklahoma a été sujette à quelques jeux explosifs et elle se classe au 83e rang pour le taux de réussite des plaquages.

Traduction : Le Texas va marquer dans ce match.

Je pense que l’offensive de l’Oklahoma générera des jeux explosifs contre une défense texane exceptionnelle qui a permis certains de ces jeux cette saison. Mais je crois que la défense texane peut frapper le passeur et tacler suffisamment bien pour arrêter l’Oklahoma suffisamment de fois pour couvrir ce match. En outre, il convient de noter que le Texas a été favori à quatre reprises dans ce match depuis 2005. Il a remporté ces quatre matchs et a une fiche de 3-0-1 contre l’écart.

PICK : Texas (-6,5 au moment de la sélection) pour gagner par plus de 6,5 points

Informations sur les paris Texas contre Oklahoma

Sur la base de l’écart et du dessus/dessous, le score implicite du jeu est Longhorns 33, Sooners 28.

Les Longhorns ont 59,3 % de chances de remporter la victoire dans ce jeu selon la probabilité implicite de la moneyline. Les Sooners ont une probabilité implicite de 38,9 %.

Le Texas a une fiche de 3-2-0 contre l’écart cette saison.

L’Oklahoma a compilé une fiche de 5-0-0 contre l’écart jusqu’à présent cette année.

Texas contre Oklahoma : face à face

Lors de leurs deux derniers affrontements, l’Oklahoma détient un bilan partagé de 1-1 contre le Texas.

Au cours de leurs deux derniers affrontements, chaque équipe a couvert une fois et ces matchs ont dépassé le total de points à une occasion.

L’Oklahoma a été dominé par 42 points lors de ses deux derniers matchs contre le Texas.

Texas contre Oklahoma : comparaison des statistiques 2023

Texas Oklahoma Désactivé. Points par partie (rang) 36,0 (28) 47.4 (3) Déf. Points par partie (rang) 12,8 (12) 10,8 (6) Chiffre d’affaires autorisé (rang) 4 (18) 4 (18) Revirements forcés (rang) 8 (38) 12 (4)

Acteurs clés du Texas 2023

Acteurs clés de l’Oklahoma 2023



   

Tendance du FOOTBALL COLLÉGIAL