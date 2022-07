Texas Bitcoin Miners s’éteint alors que le réseau lutte contre la chaleur estivale

UN crypto-minage l’installation prend beaucoup d’énergie pour fonctionner, et en ce moment l’énergie est quelque chose que l’État du Texas n’a pas beaucoup. L’opérateur du réseau électrique de l’État a demandé aux entreprises d’économiser l’énergie car une vague de chaleur repousse les limites de la quantité d’énergie disponible.

Lundi, l’Electric Reliability Council of Texas a demandé aux Texans de réduire leur consommation d’énergie à éviter les coupures de courant à travers l’état. Les sociétés minières de cryptographie qui opèrent au Texas ont emboîté le pas, même si cela signifie une perte de bénéfices, selon Bloomberg.

ERCOT dit qu’il n’y a aucune obligation pour les sociétés minières de conserver l’énergie, mais il espère que les entreprises répondront à sa demande.

L’extraction de crypto-monnaie est énergivore. Les entreprises disposent d’entrepôts remplis d’ordinateurs, également connus sous le nom de plates-formes minières, fonctionnant sans interruption pour effectuer des calculs compliqués nécessaires aux transactions. Une plate-forme qui termine le calcul pour le chaîne de blocs de bitcoinspar exemple, peut recevoir 6,2 bitcoins, soit environ 123 000 $ aux prix courants.

“Actuellement, 100% des machines situées au Texas ont été éteintes pour prendre en charge la grille ERCOT”, a déclaré Mike Levitt, PDG de Core Scientific, à Bloomberg.

ERCOT s’attend à ce que les sociétés minières de cryptographie du Texas exigent 6 gigawatts de puissance d’ici mi-2023. C’est assez d’énergie pour alimenter toute la ville de Houston. Il a envoyé mercredi un autre appel à la conservation de l’énergie aux entreprises pour éviter les pannes dans l’État.

Les prix du Bitcoin, ainsi que ceux des autres crypto-monnaies, ont été sur le baisse pendant la majeure partie de 2022. En novembre dernier, un bitcoin valait plus de 67 000 $mais la valeur a chuté de manière significative, tomber en dessous de 18 000 $ le mois dernier. Une combinaison de une inflation record et un ralentissement de l’économie mondiale a incité les détenteurs de crypto à vendre leurs pièces numériques, faisant chuter les valeurs. Régulateurs et législateurs américains mettent également un pied dans certaines pratiques de crypto-monnaie, tandis que les États cherchent à arrêter ou à réduire le minage de crypto.