La saison de basket-ball 2023-2024 de Texas A&M ne démarre officiellement que le 6 novembre, mais pour continuer à collecter des fonds pour les nombreuses victimes des récents incendies de forêt à Hawaï, les Aggies, aux côtés de Texas Tech, North Texas et Sam Houston, ont participé à la Exposition Compete 4 Cause, alors que les jeux se sont déroulés à l’intérieur du Super Pit de l’UNT dimanche après-midi.

Face aux Red Raiders, qui devraient rivaliser avec des équipes comme le Kansas pour la première place du Big 12 cette saison, l’entraîneur-chef Buzz Williams a stratégiquement décidé de défier son équipe classée 15e avant le début des vrais matchs, sachant que Texas Tech ferait monter et descendre la chaleur sur le terrain.

Dans une affaire de va-et-vient avec des scores élevés, les Aggies, dirigés par le gardien de pré-saison SEC de l’année Wade Taylor IV, sont tombés face aux Red Raiders 89-84 dans une compétition serrée tout au long, alors que Taylor menait l’équipe avec 25 points. , dont 4-9 à 3-points. En comparaison, Henry Colman III (16 points) et Tyrece « Boots » Radford (12 points) ont complété le score.

De l’autre côté, le gardien de Texas Tech, Pop Issacs, a marqué un record de 30 points alors que l’équipe est passée de 14 à 34 sur 3 points tout en devançant les Aggies avec un pourcentage de réussite de 50 à 46 %.

Texas A&M détenait une avance de 80-76 avec un peu plus de trois minutes, mais après une séquence de 13-4 pour clôturer les choses, Texas Tech était tout simplement la meilleure équipe dimanche après-midi. Williams a noté l’intensité du match, même dans un match qui ne compte pas en saison régulière :

“Je n’ai jamais [played an exhibition game like this]», a déclaré Williams. «C’est ma 30e année. Mon 17ème en tant qu’entraîneur-chef. Nous ne l’avons jamais fait. Et je ne pense pas qu’il y ait beaucoup d’entraîneurs qui veulent le faire pour tout ça. Ils ne veulent pas se mettre en danger. Mais je suppose que, d’une manière démente, je pense que c’est sain parce que cela vous oblige à grandir avant de devoir grandir.

Tout en allant de l’avant, le « processus universitaire » de Julius Marble est toujours en évolution ; le senior n’a pas fait le déplacement à Denton (TX), offrant ainsi de nombreuses opportunités à l’attaquant de deuxième année Solomon Washington, qui a joué 25 minutes mais n’a réussi qu’un point et cinq rebonds. En comparaison, l’attaquant senior Andersson Garcia a marqué sept points et neuf rebonds en 26 minutes.

Concernant la production de Dexter Dennis, le gardien de transfert Jace Carer a débuté le match mais a commis une faute, terminant avec un impressionnant huit points sur un tir de 3-5 en 19 minutes. Frappant avec une efficacité de 70 % sur la ligne des lancers francs (22-33), il semble que leur efficacité sur la bande caritative se soit reportée à celle de 2022, mais pour l’instant, il s’agit d’un très petit échantillon.

Le plus grand point à retenir de cette bataille d’exhibition est la qualité de la préparation des Aggies contre un adversaire établi malgré le résultat final, car la défense aurait été plus rapide. Dans le même temps, chaque titulaire, mené par la domination continue de Taylor IV, était un expert dans son rôle grâce à des années d’expérience dans le système de Williams. Gardez également un œil sur le garde de première année Bryce Lindsay, qui a inscrit cinq points en cinq minutes mais qui aurait montré une tonne de potentiel en tant que menace de score instantanée.

Texas A&M ouvrira la saison 2023-2024 en accueillant Texas A&M-Commerce le lundi 6 novembre, où le jeu sera diffusé sur SEC Network+.

