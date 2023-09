Texas A&M QB Conner Weigman pourrait rater le reste de la saison en raison d’une blessure à la jambe

COLLEGE STATION – La blessure au pied du quart-arrière de deuxième année de Texas A&M, Conner Weigman, est pire qu’on ne le pensait auparavant, et il risque probablement de rater le reste de la saison à cause de cela.

D’autres tests cette semaine ont révélé une blessure plus étendue – une petite fracture au pied – plutôt qu’une entorse, comme l’a déclaré pour la première fois l’entraîneur d’A&M Jimbo Fisher lundi. Ce jour-là, Fisher avait décrit Weigman comme « au jour le jour » avec une blessure à la cheville subie à la fin de la première moitié de la victoire 27-10 d’A&M sur Auburn samedi dernier lors du match d’ouverture de la Conférence Sud-Est des équipes.

Son camarade de deuxième année Max Johnson a remplacé Weigman en seconde période et a lancé deux passes de touché pour ouvrir le score du match. Les Aggies (3-1) affronteront l’Arkansas (2-2) samedi à 11 heures au stade AT&T d’Arlington, et Johnson devrait faire son premier départ de la saison.

« Lors de la conférence de presse de l’autre jour (lundi), nous pensions que tout allait bien », a déclaré Fisher mercredi lors de la téléconférence hebdomadaire de la SEC. « … Nous avons passé une radiographie et une IRM n’a rien montré, nous avons pensé que c’était juste une entorse normale. Il a eu quelques douleurs et ils ont passé un scanner, qui a montré certaines choses qu’ils vont devoir réparer.

« Il sera très probablement absent (pour la saison) mais nous avons très confiance en Max, et Max va très bien jouer, et malheureusement nous détestons perdre Conner pour notre équipe de football et pour lui-même. Mais comme je l’ai déjà dit, nous avons deux quarts titulaires, et nous nous sentons très bien à ce sujet, et nous devrons passer à autre chose.

Le nouveau remplaçant est Jaylen Henderson, un étudiant en deuxième année d’Encino, en Californie, qui a joué à Fresno State l’année dernière. Le véritable étudiant de première année Marcel Reed de Nashville, Tennessee, est le nouveau n°3.

« Ils ont pris des répétitions et ont fait un excellent travail à l’entraînement et comprennent l’offensive », a déclaré Fisher à propos des nouveaux quarts-arrières de deuxième et troisième cordes. « Ils le comprennent, mais bien sûr, Jaylen est un peu plus âgé et plus mature en ce qui concerne les jeux, et il a eu un excellent camp de printemps et d’automne. »

Johnson a débuté chez LSU il y a deux ans avant de passer à A&M avant la saison dernière. Il est le fils de l’ancien quart-arrière de la NFL Brad Johnson, qui a mené les Buccaneers de Tampa Bay à un titre du Super Bowl il y a deux décennies, et le frère aîné de l’ailier rapproché d’A&M Jake Johnson. Max s’est connecté avec Jake sur une passe de touché de 22 verges au troisième quart de la victoire d’A&M contre Auburn.

Weigman, qui a battu Johnson pour le poste de titulaire au camp d’août, a disputé quatre matchs cette saison et pourrait porter une chemise rouge s’il ne joue pas à nouveau cette année, s’il le souhaite. Weigman, 20 ans, pourrait cependant être une sélection de haut niveau lors du repêchage de la NFL en 2025, lorsqu’il sera éligible pour la première fois au repêchage.

Weigman est un ancien espoir cinq étoiles de Bridgeland High dans la promotion 2022 qui était l’un des meilleurs quarts-arrière de la SEC au quatrième début de cette saison et avant sa blessure.

Les Aggies ont eu une tendance troublante au cours des dernières saisons à perdre leurs quarts partants à cause de blessures. Il y a deux ans, Haynes King s’est fracturé la cheville lors d’une victoire 10-7 A&M contre le Colorado à Denver, Colorado. Son remplaçant, Zach Calzada, a subi une blessure persistante à l’épaule plus tard cette année-là et a fini par être transféré après la saison régulière 2021.

C’était une raison de plus pour laquelle Fisher a renoncé à jouer à Wake Forest au Gator Bowl (un manque de joueurs, en particulier de quarts, en raison de blessures, de transferts et de cas de COVID-19 signalés).

Il y a un an, King a obtenu le poste de titulaire, a été inefficace et remplacé par Johnson, qui s’est cassé la main sur le casque d’un joueur de l’État du Mississippi lors du suivi d’une passe le 1er octobre. Weigman a finalement remplacé King et Johnson dans la formation de départ, et il a mené les Aggies à une surprise du numéro 1 de l’époque. 5 LSU lors de la finale de la saison régulière 2022.

Les Aggies n’ont cependant pas réussi à jouer dans un bowl pour une deuxième saison consécutive, en raison d’un record de défaites (5-7) en 2022. King a depuis été transféré à Georgia Tech, où il est le quart-arrière partant, et Calzada est le quart partant d’Incarnate Word. quart-arrière après un an à Auburn. Fisher a déclaré mercredi qu’il était convaincu que Johnson pouvait ouvrir la voie avec Weigman mis à l’écart.

« Il a été titulaire dans cette ligue et a joué beaucoup de football. Il était 2-0 pour nous il y a un an en tant que titulaire et il s’est malheureusement blessé », a déclaré Fisher à propos de Johnson. « Je me sens très confiant (en lui)… il comprend notre attaque et nous avons la chance de l’avoir, et nous nous sentons très confiants et nous allons suivre le rythme. »