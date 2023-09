Texas A&M pourrait « trouver cet argent » pour racheter le gros contrat de l’entraîneur Jimbo Fisher

Il y a deux ans, Texas A&M a accordé à l’entraîneur-chef de football Jimbo Fisher une prolongation de 10 ans et 95 millions de dollars. Aujourd’hui, son emploi pourrait être menacé.

« Absolument », a déclaré le journaliste Bruce Feldman lors de l’émission d’avant-match « Big Noon Kickoff » de samedi, expliquant pourquoi Fisher pourrait perdre son emploi. « Depuis [the extension], 5-7 l’année dernière. … La semaine dernière à Miami, ils ont été dominés et entraînés. Ils ont été fouettés. »

Texas A&M est prêt à « trouver de l’argent » pour racheter Jimbo Fisher – Bruce Feldman

La saison dernière, les Fisher’s Aggies avaient une fiche de 5-7 et 2-6 dans le jeu SEC. Il a une fiche de 1-7 lors de ses huit derniers matchs contre des adversaires de Power 5.

Les garanties massives du contrat de Fishers empêcheront-elles Texas A&M d’envisager de passer à autre chose ? Selon Feldman, peut-être pas.

« Le rachat est énorme, 77 millions de dollars », a-t-il déclaré. « Mais on me dit que s’il ne le fait pas cette année, A&M trouvera cet argent.

« Une source m’a dit cette semaine, il a dit ‘regarde, c’est la sixième année. Qu’est-ce qu’une autre saison 8-4 va prouver à ce stade ?' »

Feldman a poursuivi en soulignant que le succès en début de saison des Texas Longhorns de Steve Sarkisian ne fait que mettre davantage de pression sur les épaules de Fisher.

« Le grand rival, l’équipe qu’ils détestent plus que tout, le Texas ? Ils ressemblent à des prétendants au titre national, et Steve Sarkisian n’est en poste que depuis deux fois moins longtemps que Jimbo Fisher », a déclaré Feldman.

Tendance du FOOTBALL COLLÉGIAL

Football universitaire 2023, cotes NFL : meilleurs paris pour Colorado-Colorado State, Raiders-Bills

Big Noon Live : Penn State étend son avance en 4e ; Deion Sanders a dirigé la fête d’avant-match

Prédictions de la troisième semaine de football universitaire 2023, meilleurs paris de Chris ‘The Bear’ Fallica





Colorado State vs Colorado : chaîne de télévision, diffusion en direct, heure, comment regarder – 16 septembre

Klatt : à quoi s’attendre dans Penn State-Illinois, Colorado State-Colorado et plus encore

La programmation d’avant-match de « Big Noon Kickoff » au Colorado comprendra Gronk, Lil’ Wayne et Coach Prime





Deion Sanders du Colorado riposte : l’entraîneur de la CSU a « déconné » et l’a rendu personnel

Calendrier de football des Colorado Buffaloes 2023 : comment regarder, dates, heures, chaîne de télévision

Rapport sur les actions de paris : les parieurs s’attendent à ce que les Chiefs rebondissent, Penn State est un grand favori