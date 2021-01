MIAMI GARDENS, Floride: Devon Achane a eu deux points de touché tardifs, dont un 76 verges avec 3:44 à jouer qui a permis au Texas A&M de rester en tête, et les Aggies au cinquième rang ont battu la 14e Caroline du Nord 41-27 à Orange Bowl samedi soir pour couronner une saison de bowling sans victoire pour la Conférence de la côte atlantique.

Kellen Mond a réussi 232 verges et a couru pour un score pour les Aggies (9-1), qui étaient dans l’Orange Bowl pour la première fois depuis 1944. L’entraîneur du Texas A&M Jimbo Fisher a amélioré à 3-0 à Orange Bowls, en remportant deux précédents ceux de l’état de Floride.

Le score de départ d’Achanes est survenu sur un jeu où il s’est précipité à gauche, a failli trébucher sur l’un de ses propres bloqueurs, a cassé un tacle puis s’est relâché sur la ligne de touche. Les Aggies ont obtenu un quatrième arrêt sur la possession suivante, et Achane a scellé la victoire sur une course de 1 verge avec 1:34 à faire.

Sam Howell a passé pour 234 verges et trois touchés, dont deux à Josh Downs, pour les Tar Heels (8-4). La Caroline du Nord n’avait pas les principaux rushers Javonte Williams et Michael Carter, le premier receveur Dyami Brown et le meilleur plaqueur Chazz Surratt qui ont tous choisi de ne pas participer au match de bowling.

Ce fut une fin de saison difficile pour l’ACC, qui a envoyé deux équipes aux éliminatoires de football universitaire à quatre équipes, mais qui a quand même eu une série éliminatoire sans victoire par un compte combiné de 223-152. NC State a perdu 23-21 contre le Kentucky, Miami a perdu 37-34 contre Oklahoma State, et les quatre autres matchs, dont les défaites de Notre Dame et Clemson en demi-finale de la CFP vendredi, ont tous été décidés par deux touchés ou plus.

Aucune des autres conférences Power 5 actuelles n’a jamais été proche de 0-6 dans une saison de bol. La dernière saison de bowling sans victoire de l’ACC remonte à 1983, lorsque la conférence est passée à 0-2.

Howell a égalé le record de passes de la carrière TD de North Carolinas de 68 avec ses trois lancers de pointage, qui ont tous donné l’avantage aux Tar Heels.

Le premier a vu Dazz Newsome faire un plongeon de 28 verges avec 4:56 à faire dans la demie pour donner une avance de 13-10 aux Tar Heels. Le suivant était un 10 verges aux Downs avec 8:01 à faire dans le troisième pour une avance de 20-17, un entraînement prolongé lorsque Texas A&M a eu une interception dans la zone des buts agitée par pénalité. Et le troisième était un 75 verges à Downs au début du quatrième, quand Howell l’a vu se libérer, le pointer du doigt et laisser le ballon voler.

À chaque fois, cependant, Texas A&M a répondu.

Une course de 3 verges par Isaiah Spiller avec 20 secondes à jouer dans la demie a envoyé les Aggies dans les vestiaires 17-13, et un but sur le terrain de Seth Small a égalisé le match à 20 avec 14:02 à jouer. Mond a eu un pointage de 4 verges avec 10:11 à jouer.

Le reste revenait à Achane, et les Aggies ont terminé leur saison sur une séquence de huit victoires consécutives.

LE TAKEAWAY

Texas A&M: Le score au sol de Monds était le 93e touché dont il était responsable au Texas A&M, égalant le record de l’école de Johnny Manziels. Achane a terminé avec 140 verges au sol, une fin stellaire à sa première saison.

Caroline du Nord: Les Tar Heels ont cédé 24 points au quatrième quart, après avoir accordé seulement 17 points dans les 45 premières minutes. Ce fut une fin difficile pour une défense qui a forcé cinq trois et trois retraits.

IMPLICATIONS DU SONDAGE

Au pire, Texas A&M devrait rester n ° 5 et égaler son meilleur classement AP depuis qu’il a terminé n ° 1 en 1939 (rejoignant le n ° 5 pour terminer les saisons 1956 et 2012). La Caroline du Nord pourrait encore terminer classée pour la quatrième fois seulement au cours des 27 dernières saisons.

BOL WOES

Sur les 25 matchs de bowl disputés jusqu’à présent, l’ACC et la Conference USA ont eu l’équipe perdante dans 48% d’entre eux. À l’instar de l’ACC, C-USA est également allé 0-6 cette saison de bol.

SUIVANT

Texas A&M: ouverture prévue pour 2021 contre Kent State le 4 septembre.

Caroline du Nord: Un adversaire de l’ACC attend probablement la semaine 1 la saison prochaine. Le premier match non-ACC de Tar Heels est actuellement prévu pour le 11 septembre contre Georgia State.

___

