Texas A&M et Floride retardés car des maillots ont été laissés à l’hôtel

Le match de basket-ball masculin Texas A&M contre Floride a été retardé après que les maillots des Aggies aient été laissés à l’hôtel de l’équipe.

Les Texas A&M Aggies et Florida Gators devaient s’affronter mercredi soir. Le jeu n’a pas pu commencer à temps en raison d’un retard pour une raison intéressante.

Il s’avère que les maillots de l’équipe masculine de basket-ball des Aggies ont été laissés à l’hôtel de l’équipe. Un membre du personnel de l’équipe a dû retourner à l’hôtel pour récupérer les maillots et retourner à Exactech Arena au Stephen C. O’Connell Center.

Les arbitres ont infligé une pénalité de retard de jeu aux Aggies et ont accordé aux Gators une tentative de lancer franc. Will Richard a tiré depuis la bande caritative et a donné aux Gators une avance de 1-0.

Texas A&M et la Floride sont en retard. Pourquoi demandes-tu? C’est une très bonne question. Indice : le jeu commence maintenant par un lancer franc technique. pic.twitter.com/WkMUe1IXBW – Annonce horrible (@awfulannouncing) 5 janvier 2023

L’équipe masculine de basket-ball du Texas A&M oublie les maillots pour le match contre la Floride

L’entraîneur-chef des Aggies, Buzz Williams, a déclaré qu’il avait accroché les maillots dans sa chambre d’hôtel et qu’il avait oublié de les mettre dans le bus.

“J’ai oublié les maillots dans mon hôtel”, a déclaré l’entraîneur du Texas A&M, Buzz Williams, via USA Today. “C’est probablement la bonne façon de le dire parce que j’étais un manager et si cela s’était produit, mon entraîneur-chef m’aurait soutenu.

« Vous ne voulez pas que les maillots se froissent, alors je les accroche dans ma chambre, puis j’ai juste oublié de les mettre dans le bus. Ce sont nos joueurs qui l’ont reconnu parce qu’ils s’échauffent sans leurs maillots pour ne pas transpirer donc c’est de ma faute, ça ne se reproduira plus, et je me suis excusé auprès de l’entraîneur.

Même si les Aggies ont oublié leurs chandails, cela n’a pas eu d’incidence sur leur jeu mercredi soir. C’est parce que Texas A&M a gagné 99-93. C’était la troisième victoire consécutive des Aggies.

Les Aggies avaient trois meilleurs buteurs à Tyrece Radford (6 sur 13), Wade Taylor IV (6 sur 15) et Julius Marble (8 sur 14), qui ont tous marqué 17 points.

Quant à la Floride, elle était menée par Trey Bonham, qui a marqué 21 points (8 sur 13), cinq rebonds, deux passes décisives et un vol en 32 minutes jouées.

Si vous pensiez avoir tout vu, le match Texas A&M et Floride a fourni quelque chose que la plupart des fans n’avaient jamais vu auparavant – une équipe recevant une tentative de lancer franc avant le coup d’envoi car l’autre équipe a oublié ses maillots et retardé le match.