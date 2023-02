Texas AG s’installe avec d’anciens assistants qui l’ont dénoncé au FBI

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a accepté de s’excuser et de verser 3,3 millions de dollars en argent des contribuables à quatre anciens membres du personnel qui l’ont accusé de corruption en 2020, déclenchant une enquête en cours du FBI sur le républicain à trois mandats.

Aux termes d’un règlement préliminaire du procès déposé vendredi, Paxton n’a pas admis d’actes répréhensibles dans les accusations de corruption et d’abus de pouvoir, qu’il a niées pendant des années et qualifiées de politiquement motivées.

Mais Paxton s’est engagé à présenter des excuses publiques remarquables à certains de ses anciens conseillers de confiance qu’il a licenciés ou expulsés après l’avoir dénoncé au FBI. Il les a qualifiés d ‘«employés voyous» après avoir accusé Paxton d’avoir abusé de son bureau pour aider l’un de ses contributeurs à la campagne, qui employait également une femme avec qui le procureur général a reconnu avoir eu une liaison extraconjugale.

Le bureau du procureur général n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires vendredi.

Les deux parties ont signé un accord de médiation qui a été déposé devant la Cour suprême du Texas et sera suivi d’un règlement formalisé plus long.

“Le procureur général Ken Paxton accepte que les plaignants aient agi d’une manière qu’ils pensaient juste et s’excuse de les avoir qualifiés d'”employés voyous””, doit indiquer le règlement final, selon les archives judiciaires.

Au total, huit membres de la haute direction de Paxton se sont joints à la révolte extraordinaire en 2020 et ont démissionné ou ont été licenciés. Le règlement concerne quatre d’entre eux qui ont poursuivi en vertu de la loi du Texas sur les dénonciateurs.

Le paiement ne proviendrait pas de la propre poche de Paxton mais des fonds de l’État, ce qui signifie qu’il nécessiterait toujours l’approbation de la législature du Texas contrôlée par le GOP.

Le règlement de l’affaire, que le bureau de Paxton a combattu devant les tribunaux pendant des années, signifie qu’il évitera de siéger pour une déposition civile à un moment où une enquête sur la corruption par des agents fédéraux et des procureurs reste ouverte. À son tour, le bureau du procureur général a accepté de supprimer un communiqué de presse d’octobre 2020 de son site Web qui dénonce les accusateurs de Paxton et de publier la déclaration de contrition aux anciens membres du personnel David Maxwell, Ryan Vassar, Mark Penley et James Blake Brickman.

Le règlement empêche également Paxton de demander le retrait d’une décision de la cour d’appel de 2021 selon laquelle la loi de l’État sur les dénonciateurs s’applique au procureur général.

L’accord ne comprend aucune disposition limitant la capacité des accusateurs de Paxton à faire des déclarations publiques ou à coopérer avec les enquêteurs fédéraux.

L’accord intervient plus de deux ans après que le personnel de Paxton l’a accusé d’avoir abusé de son bureau pour aider le promoteur immobilier d’Austin Nate Paul, dont l’entreprise faisait également l’objet d’une enquête fédérale. Les allégations portaient sur le fait que Paxton avait embauché un avocat extérieur pour enquêter sur les allégations d’inconduite de Paul par le FBI.

Paxton et Paul ont largement nié les actes répréhensibles et aucun n’a été accusé d’un crime fédéral.

Dans le sillage de la révolte, une enquête de l’Associated Press en septembre a révélé que l’agence de Paxton s’était détachée, des avocats chevronnés ayant démissionné pour des pratiques qui, selon eux, biaisent le travail juridique, récompensent les loyalistes et expriment leur dissidence.

Mais l’enquête, les accusations et une inculpation distincte pour fraude en valeurs mobilières en 2015 pour laquelle Paxton n’a pas encore été jugé n’ont pas fait grand-chose pour le blesser politiquement. Il a facilement battu son challenger George P. Bush lors d’une primaire contestée du GOP au printemps dernier, a ensuite battu de manière décisive son adversaire démocrate et obtenu un troisième mandat en novembre et a déposé une série régulière de contestations judiciaires contre l’administration du président démocrate Joe Biden.

Tout en prêtant serment à Paxton pour quatre autres années de travail le mois dernier, le gouverneur républicain Greg Abbott l’a décrit comme un appel facile lors des élections de mi-mandat pour continuer à le soutenir.

“J’ai soutenu Ken Paxton parce que je pensais que la façon dont il dirigeait le bureau du procureur général était la bonne façon de diriger le bureau du procureur général”, a déclaré Abbott.

Le journaliste de l’Associated Press Paul J. Weber à Austin, au Texas, a contribué à ce rapport.