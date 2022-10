Texas AG poursuit Google pour plus de collecte de données faciales et vocales

Procureur général du Texas, Ken Paxton a dévoilé un nouveau procès contre Google Jeudi, alléguant cette fois que le géant de la recherche a enfreint la loi sur les données biométriques de l’État en n’obtenant pas le consentement adéquat de l’utilisateur pour collecter et utiliser les informations vocales et faciales de millions de consommateurs texans.

La plainte souligne le rôle des États individuels dans la protection des informations des utilisateurs sur Internet en l’absence d’une loi fédérale sur la confidentialité. Un recours collectif contre Facebook qui réglé pour 650 millions de dollars l’an dernier a été soumis à la loi sur la confidentialité des informations biométriques de l’Illinois, par exemple.

Le procès fait écho à une affaire similaire que Paxton a intentée contre la société mère de Facebook Méta plus tôt cette année en vertu de la même loi, la Capture or Use of Biometric Identifier Act. Paxton a accusé les deux sociétés dans des poursuites distinctes d’avoir collecté des informations biométriques auprès d’utilisateurs sans leur consentement éclairé.

Dans le dernier Google plainte, Paxton allègue qu’à partir d’au moins 2015, Google a collecté et stocké des informations de reconnaissance faciale et vocale sur les utilisateurs via Google Photos, Google Assistant et ses produits de maison intelligente Nest sans obtenir le consentement adéquat. Il affirme en outre que Google a utilisé les informations pour améliorer ses algorithmes d’intelligence artificielle.

Google en particulier s’est retrouvé plusieurs fois face à Paxton. Le Texas AG dirige une coalition d’États qui ont poursuivi l’entreprise pour des motifs antitrust, alléguant qu’elle monopolisait illégalement le marché de la technologie de la publicité en ligne.

Google n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

