Texas AG Paxton s’est enfui de chez lui avec sa femme pour éviter une assignation à comparaître dans une affaire d’avortement

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a fui son domicile pour éviter de recevoir une assignation à comparaître lundi dans le cadre d’un procès fédéral intenté par des groupes cherchant à aider les Texans à se faire avorter à l’extérieur de l’État, selon des documents judiciaires.

Paxton a couru du garage de sa maison à McKinney, au Texas, dans un camion conduit par sa femme, la sénatrice d’État Angela Paxton, tout en refusant d’accepter les documents d’un huissier de justice, selon un affidavit déposé lundi devant le tribunal de district américain d’Austin. .

Les Paxton sont partis sans prendre les documents, qui ont été laissés sur le sol par la maison, a écrit le serveur Ernesto Martin Herrera dans l’affidavit sous serment.

L’assignation a ordonné à Paxton, un républicain, de témoigner lors d’une audience mardi matin dans un procès civil dans lequel plusieurs organisations à but non lucratif basées au Texas veulent recommencer à aider les résidentes enceintes à obtenir des avortements dans d’autres États. Cela comprend le paiement de fournisseurs d’avortement hors de l’État et l’octroi d’une aide financière à ceux qui demandent des avortements, ainsi que la fourniture de voyages inter-États à ces fournisseurs.

Les organisations à but non lucratif affirment que leurs activités d’aide à l’avortement avaient cessé peu de temps avant que la Cour suprême n’infirme Roe v. Wade, qui a consacré le droit fédéral à l’avortement pendant des décennies, lors d’un vote à 5 contre 4 en juin. La décision de la Haute Cour dans Dobbs c. Jackson Women’s Health Organization a également rejeté une autre affaire, Planned Parenthood c. Casey, qui avait largement confirmé le droit à l’avortement établi par Roe.

Paxton dans une paire de tweets tard lundi soir a affirmé qu’il se souciait de sa famille et a attaqué les médias pour avoir rendu compte de l’affidavit, sans nier la substance du document.

“C’est une perte de temps ridicule et les médias devraient avoir honte d’eux-mêmes”, a tweeté Paxton en réponse à une Tribune du Texas article.

“Dans tout le pays, les conservateurs ont fait face à des menaces pour leur sécurité – de nombreuses menaces qui ont été peu couvertes ou condamnées par les médias grand public”, a déclaré son tweet.

“Il est clair que les médias veulent attiser une autre controverse concernant mon travail en tant que procureur général, alors ils m’attaquent pour avoir eu l’audace d’éviter qu’un étranger ne s’attarde devant chez moi et se préoccupe de la sécurité et du bien-être de ma famille “, a-t-il déclaré dans un deuxième tweet.

L’affidavit de Herrera indique qu’il est arrivé chez Paxton lundi à 8 h 28 et qu’il a été accueilli à la porte d’entrée par une femme qui s’est identifiée comme Angela. Lorsqu’il lui a dit qu’il essayait de remettre les assignations à comparaître à Ken Paxton, elle lui a dit que l’AG était au téléphone.

Herrera, qui a déclaré avoir reconnu Ken Paxton à l’intérieur de la maison à travers une vitre sur la porte, a proposé de l’attendre. Angela a répondu que Paxton “était pressé de partir”, selon Herrera, qui a observé un camion Chevy noir dans l’allée, puis a vu une autre voiture arriver là-bas.

Vers 9 h 40, Herrera a déclaré avoir vu Paxton sortir de son garage. Herrera a remonté l’allée vers Paxton et a crié son nom, à quel point “il s’est retourné et a couru à l’intérieur de la maison par la même porte dans le garage”.

Quelques minutes plus tard, Angela est sortie du camion et a ouvert la porte du côté conducteur et la porte derrière, a écrit Herrera. Quelques minutes après avoir démarré le camion, “j’ai vu M. Paxton RAN de la porte à l’intérieur du garage vers la porte arrière derrière le côté conducteur”, a écrit Herrera.

“Je me suis approché du camion et je l’ai appelé à haute voix par son nom et j’ai déclaré que j’avais des documents judiciaires pour lui. M. Paxton m’a ignoré et a continué à se diriger vers le camion. Après avoir déterminé que M. Paxton n’allait pas prendre les citations à comparaître de mon part, j’ai déclaré que je lui servais des documents juridiques et que je les laissais par terre où il pourrait les obtenir », a écrit Herrera.

“J’ai ensuite déposé les documents par terre à côté du camion. Le service s’est terminé à 9h50. Il est monté dans le camion en laissant les documents par terre, puis les deux véhicules sont partis”, a-t-il écrit.

En juillet, Paxton a poursuivi l’administration Biden sur les directives du ministère de la Santé et des Services sociaux selon lesquelles les hôpitaux et les médecins doivent pratiquer des avortements dans les situations d’urgence.

Paxton, qui a été élu procureur général en 2014 et réélu en 2018, est mis en examen pour fraude en valeurs mobilières depuis sept ans, bien que l’affaire n’ait pas été jugée. Il a remporté sa primaire républicaine en maibattant le challenger du GOP George P. Bush dans un second tour.