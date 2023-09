Texas AG Ken Paxton est de retour au travail après son acquittement, mais les républicains n’ont pas fini de s’attaquer les uns les autres

AUSTIN, Texas (AP) — Récemment acquitté des accusations de mise en accusation, le procureur général du Texas, Ken Paxton, est de retour au travail et revient à son comportement habituel.

Des promesses de continuer à traîner l’administration Biden devant les tribunaux. Soutien de l’ancien président Donald Trump. Et bientôt, une rencontre avec l’ancien animateur de Fox News, Tucker Carlson.

Alors que Paxton entame dimanche sa première journée complète de retour au pouvoir après avoir obtenu l’acquittement du Sénat du Texas pour des accusations de corruption et de pots-de-vin, le républicain reprend rapidement ce qui a longtemps contribué à faire de lui l’une des personnalités politiques les plus résilientes des États-Unis malgré des années de accusations criminelles et scandale présumé.

Dans le même temps, le verdict attise les divisions au sein du Parti Républicain autour de sa destitution.

Les retombées au Capitole du Texas ne font probablement que commencer et menacent de se propager aux élections de 2024, lorsque les alliés conservateurs du procureur général soutenu par Trump déclarent qu’ils cibleront les législateurs républicains qui ont mené l’enquête contre Paxton.

Même l’acte même de mise en accusation au Texas pourrait faire l’objet d’un second examen après que le lieutenant-gouverneur républicain Dan Patrick, qui a présidé le procès, a appelé à de nouvelles garde-fous dans un discours enflammé s’interrogeant sur la manière dont l’affaire en est arrivée jusqu’ici.

De l’autre côté se trouvent les Républicains à la Texas House, où Paxton a été massivement destitué et suspendu de ses fonctions en mai. Ses membres se sont hérissés du verdict de samedi et des critiques formulées par le lieutenant-gouverneur.

« La conclusion incontournable est que le résultat d’aujourd’hui semble avoir été orchestré dès le début, trompant la justice du peuple du Texas », a déclaré le président de la Chambre républicaine, Dade Phelan.

Paxton, 60 ans, était absent pendant la majeure partie du procès et n’était pas présent au Sénat pour son acquittement sur 16 articles de mise en accusation. Il a publié une déclaration qualifiant sa mise en accusation d’œuvre d’un « tribunal fantoche » et a fait la promotion d’une interview qu’il prévoit de donner cette semaine avec Carlson.

« Je l’ai dit à plusieurs reprises : cherchez la vérité ! Et c’est ce qui a été accompli », a déclaré Paxton.

Le procès a été une vitrine de témoignages sobres et de spectacles occasionnels. En accusant Paxton d’abuser de ses fonctions, d’anciens conseillers ont raconté comment le principal avocat du Texas aurait fait pression sur eux pour qu’ils aident un donateur politique qui faisait l’objet d’une enquête du FBI. Le témoignage comprenait des arguments sur qui avait payé les rénovations de la maison, si Paxton utilisait des téléphones à brûleur et comment sa prétendue liaison extraconjugale était devenue une pression sur le bureau.

Paxton a nié tout acte répréhensible et ses avocats ont fait valoir qu’il n’y avait aucune preuve ou que ce n’était pas suffisant pour s’élever au-delà de tout doute raisonnable. Ils ont présenté Paxton comme la victime d’un complot orchestré par des rivaux républicains et ont évoqué des conspirations politiques impliquant George P. Bush, le neveu de l’ancien président George W. Bush, qui a défié sans succès Paxton lors des primaires républicaines de l’année dernière.

Paxton a été soutenu dans cette course par Trump, qui a réaffirmé son soutien dans les derniers jours du procès et a applaudi le verdict. « La victoire de Ken Paxton est tellement GRANDE. OUAH!!! » Trump a publié sur Truth Social, sa plateforme de médias sociaux.

Plus de trois mois après la mise en accusation écrasante à la Texas House, où les républicains disposent d’une solide majorité, Paxton a été acquitté de manière tout aussi convaincante par les républicains du Sénat qui servent aux côtés de son épouse, la sénatrice d’État Angela Paxton.

Angela Paxton n’a pas eu le droit de voter lors du procès. Mais elle a assisté aux deux semaines du procès, y compris à un moment dramatique où une femme a été appelée à témoigner publiquement sur une liaison qu’elle avait eue avec le mari du sénateur de l’État.

La femme n’a finalement jamais comparu à la barre des témoins, mais sa relation avec Ken Paxton était au cœur d’une affaire l’accusant d’avoir déployé des efforts potentiellement criminels pour aider un promoteur immobilier local nommé Nate Paul, qui faisait alors l’objet d’une enquête du FBI.

Le sénateur démocrate Nathan Johnson a décrit près de huit heures de délibérations entre les 30 sénateurs comme un processus difficile et apparemment sincère.

« Et puis ça s’est effondré », dit-il.

Johnson a déclaré qu’il était finalement devenu clair qu’il n’y aurait pas suffisamment de voix pour condamner, ce qui aurait pu amener certains sénateurs à changer d’avis.

« Lorsqu’un nombre suffisant de personnes s’éloignent de leur conviction, cela expose tout Républicain restant à une très forte attaque de la droite », a déclaré Johnson. « Nous sommes parvenus à un mauvais résultat et c’était le résultat de pressions politiques. »

Le résultat ne signifie pas la fin des ennuis de Paxton. Il fait toujours face à un procès pour fraude en valeurs mobilières, fait toujours l’objet d’une enquête distincte du FBI et risque de perdre sa capacité d’exercer le droit au Texas en raison de ses tentatives sans fondement d’annuler les élections de 2020.

Huit des anciens adjoints de Paxton l’ont dénoncé au FBI en 2020 pour sa relation avec le promoteur immobilier Paul, déclenchant une enquête fédérale en cours. Les procureurs fédéraux enquêtant sur Paxton ont témoigné en août devant un grand jury à San Antonio, selon deux personnes connaissant le dossier qui ont parlé sous couvert d’anonymat en raison des règles de secret entourant la procédure.

Paul a été inculpé en juin pour avoir fait de fausses déclarations aux banques. Il a plaidé non coupable.

Dan Cogdell, l’un des avocats de Paxton, a déclaré que les accusations de fraude en valeurs mobilières auxquelles le procureur général fait toujours face devraient être rejetées.

« S’ils ne les licencient pas, nous les jugerons et les battrons là-bas, tout comme nous les avons battus ici », a-t-il déclaré.

___

L’écrivain d’Associated Press, Jake Bleiberg, de Glen Ridge, New Jersey, a contribué à ce rapport.

___

Retrouvez la couverture complète par AP de la destitution du procureur général du Texas, Ken Paxton, sur : https://apnews.com/hub/ken-paxton

Paul J. Weber et Juan A. Lozano, Associated Press