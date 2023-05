Texans QB CJ Stroud a montré le QI du football dès le début: « Il aime le match d’échecs »

Ben Arthur Journaliste AFC Sud

Même en tant qu’étudiant de première année au lycée, CJ Stroud, alors quart-arrière suppléant de l’équipe universitaire, avait une suggestion pour son coordinateur offensif.

L’enjeu était de taille pour le lycée Rancho Cucamonga (Californie). Les Warriors affrontaient Mission Viejo dans un match éliminatoire. Depuis la ligne de touche, Stroud n’arrêtait pas de remarquer les mouvements d’un des défenseurs adverses.

Il a partagé ses observations avec le meneur de jeu Mark Verti à la mi-temps.

« Coach, ce coin saute sur la sortie [route] », a expliqué Stroud. « Nous devrions faire un out and up sur lui. »

Verti a fait confiance à la perspicacité du jeune de 15 ans. Sur le premier drive de la seconde mi-temps, Verti a appelé le jeu. Le demi de coin a mordu, laissant le receveur grand ouvert sur le double mouvement.

Atterrissage.

« Il aime l’aspect de déjouer l’adversaire, comment le football vous permet de déjouer les gens », a déclaré Verti, qui est devenu plus tard l’entraîneur-chef de Stroud, à FOX Sports. « Il aime cette partie du football et comment planifier les gens et comment ce n’est pas seulement le plaisir physique, mais être capable d’utiliser votre esprit et de planifier toute la partie d’échecs. »

Les experts du repêchage ont percé des trous dans le curriculum vitae stellaire du choix n ° 2 de l’État de l’Ohio au printemps, en grande partie sur la base de rapports qu’il a mal testés sur le test de cognition S2, qui mesure la rapidité et la précision avec lesquelles les athlètes traitent les informations. Mais plusieurs personnes qui ont entraîné et joué avec Stroud ont fait l’éloge de son QI footballistique lors d’entretiens avec FOX Sports.

Leurs paroles donnent un aperçu de ce que les Texans pourraient obtenir à Stroud, leur quart-arrière potentiel de franchise, quelque chose que Houston n’a pas eu depuis Deshaun Watson.

« Je considère cette opportunité comme si elle était unique en son genre, car elle l’est », a déclaré Stroud aux journalistes le mois dernier. « Je sais que la ville de Houston n’a pas vu de quart-arrière de franchise depuis longtemps et c’est quelque chose que j’espère devenir. »

Les Texans, les Eagles et les Ravens mettent en lumière les vainqueurs de l’intersaison

À Ohio State, le receveur vedette Jaxon Smith-Njigba s’asseyait souvent à côté de Stroud lors des réunions d’équipe et regardait le QB cracher d’énormes quantités d’informations avec facilité. Si un joueur ne connaissait pas son travail ou sa responsabilité sur un jeu particulier, Stroud pouvait lui dire sa mission « à chaque fois », a déclaré Smith-Njigba.

« Si [Stroud] ne sait pas, alors l’entraîneur ne l’a pas bien communiqué et ne nous l’a pas dit parce que c’est le seul moyen [he wouldn’t know] », a déclaré le choix de première ronde des Seattle Seahawks à FOX Sports. « Vous pensez peut-être qu’il va oublier, mais il n’oublie jamais – et c’est avec tout. C’est avec des jeux. C’est avec la vie. C’est alors que quelqu’un a dit quelque chose il y a trois ans. »

Au Rancho Cucamonga, où Stroud n’est pas devenu titulaire à temps plein avant son année junior, il était normal pour lui d’ajuster les appels de jeu.

Si les Warriors avaient un ensemble de protection trois par trois et que la défense avait quatre gars d’un côté, il le reconnaîtrait avant la rupture, disant au porteur de ballon de prendre le défenseur supplémentaire. S’il y avait un jeu de course du côté surchargé, il serait audible de l’autre. Il n’a pas seulement vu des ouvertures, il savait quels jeux en profiteraient le mieux.

Entre les entraînements, il se concentrait sur l’iPad, étudiant les ajustements constants de la défense et suggérant des jeux à son entraîneur. Ses pièces ont fonctionné la plupart du temps.

« Par sa dernière année, toute sa connaissance du football – des protections aux couvertures en passant par les jeux que nous avons qui correspondraient aux ouvertures que nous voyons sur le terrain – c’était tout simplement inégalé par n’importe quel QB que j’ai jamais entraîné auparavant », dit Verti. « Sa conscience spatiale était hors des charts. »

Les anciens entraîneurs de Stroud soulignent le basket-ball, son premier amour, aidant son jeu en tant que quart-arrière. Il a joué deux ans au lycée, principalement en tant que petit et puissant attaquant dans la formation de petites balles de Rancho Cucamonga. C’était un bon tireur. Il a manipulé le rocher. Il adorait avoir le ballon entre les mains.

Son entraîneur de basket-ball, Bill Burke, pense que Stroud aurait pu jouer dans la division I s’il était resté coincé avec des cerceaux.

« Un de nos meilleurs joueurs, il l’a traversé et [the player] est tombé », se souvient Burke. « Il a dit: ‘C’est la seule raison pour laquelle vous m’avez mis dans l’équipe.’ J’ai dit: ‘Non, tu es juste un monstre d’athlète.' »

En tant que junior, Stroud a frappé un match à trois points gagnant dans un match éliminatoire de l’État CIF contre Camarillo, qui mettait en vedette la future star de l’UCLA et projetait le choix de repêchage de la NBA 2023 Jaime Jaquez Jr.

« Il pensait qu’il était KD [Kevin Durant] au lycée », s’amuse Tony Wilson, assistant offensif de l’équipe de football de Rancho Cucamonga.

Les pauses rapides et la coupe au basket-ball, ont déclaré les entraîneurs de football du lycée de Stroud, l’ont aidé à voir passer les fenêtres en tant que quart-arrière. Mais il fut un temps où Stroud, connu comme un passeur de poche d’élite, voulait juste courir. Son père, Coleridge, l’a encouragé. Mais Tojo Munford, l’entraîneur des jeunes de Stroud, lui a appris à rester dans la poche et l’a martelé avec des exercices. Pendant des années, il a dit à Stroud de lancer là où les receveurs allaient, pas là où ils étaient. Il a formé la base des lancers d’anticipation pour lesquels il est loué.

Munford a vu la facilité avec laquelle Stroud pouvait lancer le ballon, même à 7 ans, lorsque l’entraîneur l’a rencontré pour la première fois.

« J’ai eu la chance d’avoir environ six ou sept enfants qui ont été dans la NFL, mais vous ne savez pas [that] quand ils ont 8 ans », a déclaré Munford à FOX Sports. « Mais j’ai dit: » Il pourrait gagner des millions de dollars un jour en lançant cette balle. « »

Stroud a toujours été du genre à montrer l’exemple. Selon d’anciens entraîneurs, il n’hésiterait pas à appeler ses coéquipiers, même un receveur vedette, s’ils se présentaient en retard aux entraînements ou aux entraînements. Il les a tenus au même niveau qu’il s’est tenu lui-même.

Après avoir perdu lors d’un match éliminatoire au basket-ball, il s’est excusé auprès des entraîneurs pour la façon dont il a joué.

Au football, Stroud s’est blessé lors du premier match de sa saison junior. L’équipe est tombée à 0-4 sans lui. Mais il est devenu entraîneur-joueur, encourageant ses coéquipiers à regarder des films et à se serrer les coudes. Rancho Cucamonga s’est rallié pour remporter sept matchs consécutifs.

Lors des exercices de passes aux entraînements de football de Rancho Cucamonga, Stroud s’est assuré de lancer à tous les receveurs, pas seulement aux partants.

« Dans les matchs, c’était comme s’il s’assurait que certaines personnes obtiennent des touchés », a déclaré Verti. « Comme, ‘Oh, ils n’en ont pas encore? Nous sommes en avance de trois ou quatre touchés. Donnons le ballon à ce gars et marquons un touché.' »

Alors que Stroud arrive à Houston, les attentes sont exorbitantes. Il dit qu’il ne croit pas à la pression. Il ne croit pas qu’il y ait des limites à ce qu’il peut être. Et il sait qu’il peut diriger. Il l’a fait à l’une des plus grandes puissances du football universitaire.

« C’est quelque chose que je pense que j’apporte très bien à la table, venant d’un endroit comme l’état de l’Ohio où [as the] quart-arrière… vous êtes juste sous LeBron », a plaisanté Stroud lors de sa conférence de presse d’introduction. « Vous êtes le chef de tout l’État.

Après avoir réussi dans la maison du roi James, Stroud respire la confiance.

« Quand il y a le moindre doute de la part de quelqu’un d’autre, cela va aiguiser ses outils », a déclaré Wilson. « Il va être dans le laboratoire, sur le terrain, dans la salle de cinéma, dans la salle de musculation, dans le livre de jeu encore plus dur. Non seulement pour son équipe, mais pour lui-même pour s’assurer qu’il fait sa part pour son équipe.

« Il sait que s’il fait sa part », a ajouté Wilson, « cela éliminera tous les sceptiques. »

Ben Arthur est le journaliste de l’AFC Sud pour FOX Sports. Il a précédemment travaillé pour The Tennessean/USA TODAY Network, où il a été l’auteur des beats des Titans pendant un an et demi. Il a couvert les Seahawks de Seattle pour SeattlePI.com pendant trois saisons (2018-20) avant de déménager au Tennessee. Vous pouvez suivre Ben sur Twitter à @benyarthur .

