HOUSTON: Les Texans de Houston savent que Deshaun Watson est le quart-arrière dont ils ont besoin pour les mener l’année prochaine et au-delà.

Après cela, les choses sont beaucoup plus troubles pour la franchise, qui a terminé cette saison à 4-12 après avoir remporté l’AFC Sud les deux années précédentes.

Le premier sur la liste des priorités pour les Texans est d’embaucher un entraîneur et un directeur général. Houston a renvoyé Bill OBrien, qui occupait les deux rôles, après un départ de 0-4 et Romeo Crennel a terminé la saison en tant qu’entraîneur par intérim.

Les Texans ont déjà interviewé l’ancien entraîneur de Detroit Jim Caldwell et l’ancien entraîneur des Bengals Marvin Lewis, et seraient intéressés par le coordinateur offensif de Kansas City Eric Bieniemy et le coordinateur défensif d’Indianapolis Matt Eberflus, entre autres candidats.

Le prochain directeur général de Houston aura la lourde tâche d’améliorer l’équipe sans choix au premier ou au deuxième tour du repêchage de cette année. Miami a ces deux choix dans le cadre de l’accord qui a amené le plaqueur gauche Laremy Tunsil et le receveur Kenny Stills (qui a été libéré en novembre) à Houston.

Watson n’a mentionné aucun prétendant aux rôles principaux par son nom, mais il avait des mots forts pour ce qu’il aimerait voir de son prochain entraîneur.

Nous avons juste besoin d’un changement de culture complet, a déclaré Watson. Nous avons juste besoin d’une nouvelle énergie. Nous avons juste besoin de discipline. Nous avons besoin de structure. Nous avons besoin d’un… leader pour pouvoir suivre ce leader en tant que joueurs.

Watson a continué à jouer à un niveau élevé même si les Texans ont perdu leurs cinq derniers matchs. Il a mené la NFL en verges par la passe avec un record de franchise de 4 823 verges, devançant Patrick Mahomes (4 740) lorsque le QB des Chiefs n’a pas disputé le dernier match de la saison.

Watson a également établi une marque de franchise en lançant 33 passes de touché et a couru 444 verges pour devenir le premier quart-arrière de l’histoire de la NFL avec au moins 4800 verges par la passe et 400 verges au sol.

Il reste confiant de pouvoir mener Houston à son premier championnat.

Je ne veux pas m’asseoir ici et m’attarder sur les mauvaises choses, dit-il. Ce sont toutes les bonnes choses que je veux continuer à prendre pendant l’intersaison et créer cet élan pour le nouveau personnel et la nouvelle direction que nous voulons prendre avec cette organisation.

WATTS FUTUR

Cette saison pourrait marquer la fin d’une époque à Houston. L’ailier défensif vedette JJ Watt est sous contrat pour une saison de plus, mais a déclaré qu’il ne voulait pas faire partie d’une équipe en reconstruction, ce qui laisse supposer qu’il pourrait être échangé cette intersaison.

Il y a beaucoup d’inconnues, alors voyez ce qui se passe, a déclaré le triple joueur défensif de l’année. Je n’ai plus aucune garantie dans mon contrat, donc quelque chose doit arriver d’une manière ou d’une autre.

Si Watt passe à autre chose, cela laisserait un énorme trou sur une défense qui a déjà besoin de beaucoup d’amélioration. Les Texans se sont classés derniers de la NFL en accordant 160,3 verges au sol.

Watt a été invité à évaluer la performance défensive de l’équipe cette saison dimanche après que les Texans aient permis à Derrick Henry de courir pour 250 verges.

Terrible, dit-il. Nous avons joué horriblement. C’est assez évident.

DÉCISIONS SUR INFRACTION

Alors que les Texans sont fixés avec Watson, ils ont beaucoup d’autres décisions à prendre en attaque.

Le receveur vedette Will Fuller est un agent libre et Watson a exprimé son désir que les Texans le signent à nouveau. Fuller, qui était un choix de première ronde en 2016, a établi des sommets en carrière avec 879 verges de réception et huit touchés, mais a raté les cinq derniers matchs après avoir été suspendu pour avoir enfreint la politique de la ligue sur les améliorateurs de performance.

Brandin Cooks a rebondi après une année 2019 difficile avec 1150 verges lors de sa première année à Houston après un échange des Rams. Le receveur souvent échangé est devenu le deuxième joueur de l’histoire de la NFL à avoir reçu 1000 verges avec quatre équipes différentes. Il est sous contrat pour trois ans de plus, mais aucun argent n’est garanti, et les Texans pourraient ne pas vouloir prendre le plafond salarial de 12 millions de dollars pour le garder.

Les Texans doivent également décider quoi faire avec David Johnson après que ses difficultés aient quitté Houston avec le deuxième pire match de course de la NFL. Johnson a couru 691 verges en 12 matchs lors de sa première saison avec les Texans après avoir été échangé dans le cadre de l’accord qui a envoyé DeAndre Hopkins en Arizona. Il devrait gagner 9 millions de dollars la saison prochaine au cours de la dernière année de son contrat, un prix élevé pour un joueur qui sort d’une saison médiocre.

ROMEO RETRAITE?

Lorsque Crennel a été nommé entraîneur par intérim, il est devenu le plus ancien entraîneur-chef de l’histoire de la NFL à 73 ans. Il devra décider s’il veut continuer à entraîner après avoir travaillé dans la NFL pendant près de quatre décennies.

Crennel a déclaré qu’il prendrait un certain temps avant de décider de la suite, mais a ajouté qu’il envisagerait de rester avec les Texans sous le nouvel entraîneur ou d’explorer des opportunités ailleurs.

Il ne sera pas la seule personne à influencer son avenir.

Je pense que ma femme pourrait avoir le plus d’impact sur cette décision parce qu’elle essaie de m’emmener sur une île quelque part, a déclaré Crennel. Elle est prête à aller quelque part et je lui ai donc dit que si elle pouvait trouver un endroit qui n’avait pas le virus, je serais peut-être disposée à y aller.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL