Texans assiégés contraints de fuir un hôtel en feu alors que le système de gicleurs tombe en panne en raison de tuyaux gelés (PHOTOS, VIDÉOS)

Les clients d’un hôtel de quatre étages au Texas ont été contraints de fuir dans le froid glacial alors qu’un incendie engloutissait tout le bâtiment lorsque le système de gicleurs a échoué en raison de tuyaux gelés.

L’incendie s’est déclaré au Hilton Garden Inn près de Fort Hood à Killeen, au Texas, peu avant 21 heures, heure locale. L’hôtel servait de logement d’urgence à de nombreux résidents locaux sinistrés, y compris plusieurs soldats du Fort Hood voisin.

Des images de témoins oculaires de la scène prétendent montrer l’incendie qui a ravagé le complexe hôtelier.

Killeen Texas Hotel est en feu! 🔥 pic.twitter.com/OuJIS9gP4y – BIGBOOTYFREAK🥵 (@thickazzebony) 20 février 2021

bâtiment en feu tw l’hôtel juste derrière pluckers à killeen texas brûle en ce moment pic.twitter.com/ZKOznOrNSG – ً yas (@neozuxi) 20 février 2021

L’hôtel Hilton de Killeen, TX est en feu! pic.twitter.com/kN1UcIhgx1 – DJfirewood (@JfirewoodD) 20 février 2021

Un invité a été soigné pour des blessures mineures sur les lieux, tandis que deux autres se sont présentés à l’hôpital souffrant des effets de l’inhalation de fumée. Les autres ont réussi à évacuer vers la sécurité.

Les invités déplacés ont été envoyés à l’église baptiste Skyline après l’incident, et la Croix-Rouge américaine et l’Armée du Salut se sont rendues sur les lieux pour offrir toute l’aide possible. Selon les médias locaux citant l’application de l’hôtel Hilton, l’hôtel était complet vendredi soir.

«Les efforts de lutte contre les incendies ont été entravés en raison de la mise hors service du système de gicleurs automatiques en raison de tuyaux gelés» dit le service d’incendie de Killeen.

Les autorités ont exhorté le public à éviter la zone. Ils ont également fermé la voie express East Central Texas à WS Young Drive, mettant en place des déviations alors qu’ils s’attaquaient à l’incendie.

«Nous sommes à l’étape 5 de la conservation de l’eau en raison d’un approvisionnement en eau extrêmement limité», la ville tweeté.

Selon l’Association des pompiers professionnels de Killeen, certains de leurs équipages ne sont pas rentrés chez eux depuis 96 heures, car ils ont été contraints de répondre à plus de 150 appels par jour, contre 80 habituels par jour à cette période de l’année.

Un immeuble d’appartements à San Antonio s’est effondré car les autorités n’ont pas pu récupérer suffisamment d’eau pour éteindre les flammes à temps, en raison du gel des bornes d’incendie dans les environs par la récente vague de froid qui a coûté la vie à des dizaines de Texans.

