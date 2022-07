Tex Hoy: La signature du New Hull FC sort de sa zone de confort en passant de la LNR à la Super League | Actualités de la Ligue de Rugby

Tex Hoy rejoint le Hull FC en provenance des Newcastle Knights la saison prochaine

Tex Hoy aura quelques visages familiers pour l’aider à s’installer à Kingston Upon Hull lorsqu’il échangera la LNR contre la Betfred Super League à la fin de l’année. Malheureusement, cependant, ils déménageront tous les deux chez les rivaux acharnés de son nouveau club.

Le joueur de 22 ans a conclu un contrat de deux ans avec une option pour un troisième avec le Hull FC alors qu’il recherche des opportunités de jeu régulières et la chance de goûter à une nouvelle vie loin de son club natal, les Newcastle Knights.

Son coéquipier Sauaso ‘Jesse’ Sue et l’assistant des Knights Willie Peters, mais avec Hull Kingston Rovers, font également le déplacement vers ces côtes avec lui. Le premier ajoutera de la présence au peloton, tandis que le second est le successeur permanent de Tony Smith en tant qu’entraîneur-chef dans l’est de la ville.

Cela ajoute déjà du piquant à ce que Hoy sait bien être la rivalité féroce et brûlante entre les deux clubs de Hull.

“Lorsque le premier article est venu sur un déménagement potentiel, Willie m’a appelé et je pense que la première chose qu’il a dite a été” allez-vous être mon ennemi? “”, A déclaré Hoy.

“Je sais que le Derby de Hull est une chose assez importante entre les deux équipes et chaque jour avant la décision, il va” êtes-vous déjà mon ennemi? Êtes-vous déjà mon ennemi? “.

“Jesse Sue en est un autre, il dit ‘vas-tu être mon voisin?’, donc ça va évidemment m’aider à avoir des gens là-bas que je connais.

“C’est l’équipe ennemie, mais en dehors du football, ce sont toujours mes potes et ce sera toujours bien d’avoir des gens là-bas que je connais.”

Bien qu’il se déplace d’une ville côtière à une autre, ce sera toujours un changement de rythme pour Hoy. Pour commencer, la côte est du Yorkshire est à peine notée comme un lieu de surf comme chez lui où son père Matt a perfectionné les compétences qui l’ont aidé à devenir le surfeur classé n ° 5 au monde au cours de sa propre carrière sportive.

Ce n’est pas seulement la présence de Peters et Sue qui devrait l’aider à se familiariser avec son nouvel environnement, mais aussi le fait que, comme Newcastle, la ligue de rugby est profondément ancrée dans la culture de la ville.

“Vous allez dans votre supermarché local et vous avez des fans là-dedans – je pense que partout où vous allez, vous avez des fans”, a déclaré Hoy.

“Ils restent avec vous contre vents et marées; il y a quelques années, les Chevaliers ont reçu quelques cuillères en bois et ils figuraient probablement encore parmi les cinq meilleures foules de la LNR.

“Je pense qu’ils sont les meilleurs fans de la LNR; ils se présentent toujours, ils vous soutiennent toujours, et ce sont de grands critiques parce qu’ils aiment leur équipe et leur ville. Quand vous entendez les chants de Newcastle, c’est probablement l’un des des choses les plus motivantes et vous donne un second souffle assez rapidement.

“J’ai entendu dire que c’était assez similaire à Hull avec les rugissements forts et à quel point ils sont passionnés pour leur équipe, et j’ai un sentiment similaire à ce que c’est à Newcastle.”

Être le fils d’un athlète de haut niveau n’était pas le seul contact de Hoy avec la royauté sportive novocastrienne quand il grandissait, avec deux des icônes de la ligue de rugby de la ville – et, en fait, de l’Australie – étant des amis de la famille.

La mère de Hoy est une amie proche de la femme de Matty Johns, avec qui il passerait les vacances d’été à s’entraîner. Par extension, il a rencontré le frère de Matty et l’un des immortels de la ligue de rugby australienne, Andrew Johns – qui était également ami avec papa et est maintenant consultant spécialisé en entraînement avec les Knights.

“Il pourrait vous donner des conseils comme” voici comment vous frappez un foot comme ça “et” si vous voulez que le ballon se courbe de cette façon, vous le frappez comme ça “”, a déclaré Hoy à propos de l’apprentissage de Matty.

“C’est la même chose avec Andrew ; c’est un Immortel connu pour ses coups de pied et sa capacité à frapper un ballon comme il le veut.

“Il fait maintenant partie du club à Newcastle, il a toujours eu des pointeurs et c’est juste un bon entraîneur en général – l’un des plus intelligents têtes de foot que je connaisse. Vous vous asseyez juste là et choisissez son cerveau et quand il parle, vous écoutez simplement parce que vous savez il va vous donner les meilleurs conseils possibles.

Le grand Andrew Johns de la ligue de rugby a joué un rôle important dans la vie de Tex Hoy sur et en dehors du terrain

“Mes jeunes années, ils étaient juste là pour m’apprendre de petites choses et maintenant je suis entré en première année à Newcastle, Joey [Andrew Johns] essaie de faire passer votre foot à l’étape suivante.”

Hoy, capable de jouer à l’arrière ou dans les demies, restera avec Newcastle jusqu’à la fin de la saison actuelle de la LNR, mais savoure déjà le prochain chapitre de sa vie à Hull où il suit le demi-arrière des Castleford Tigers Jake Trueman en signant pour les Noirs et Blancs pour 2023.

Les conseils d’un autre entraîneur des Knights dans l’ancien pilier du Hull FC, Mark O’Meley, ont également contribué à sa décision de déménager au stade MKM et ce n’est pas seulement du côté des joueurs que Hoy espère en bénéficier.

“Vous arrivez à un âge où vous savez tout ce qui se passe dans votre ville et où vous ne subissez pas beaucoup de pression”, a déclaré Hoy.

L’ancien pilier du Hull FC, Mark O’Meley, a donné des conseils à Tex Hoy avant de signer pour les Noirs et Blancs

“Des choses comme ça m’ont décidé à sortir de ma zone de confort et à commencer un nouveau chapitre et à apprendre de nouvelles choses sans avoir mes amis et ma famille à deux pas de moi.

“Je cherche juste à grandir en tant qu’humain et à venir jouer au foot régulièrement chaque semaine à un niveau élevé.”

