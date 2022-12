Teven Jenkins se rend à l’hôpital après une blessure au cou effrayante – Shaw Local

CHICAGO – Se souvenir de l’élément humain proverbial peut peut-être être perdu en regardant un match de football. Regarder une blessure survenir à un coéquipier en temps réel peut remettre cette perspective au point.

Teven Jenkins, le garde droit partant des Bears, s’est blessé au cou au premier quart de la défaite des Bears, 25-20, contre les Eagles de Philadelphie dimanche. Jenkins a été pris en charge par des entraîneurs sur le terrain pendant plusieurs minutes avant d’être placé sur un panneau arrière et transporté hors du terrain.

L’entraîneur-chef Matt Eberflus a déclaré que Jenkins s’était rendu à l’hôpital. Il n’a pas fourni d’autres détails si ce n’est pour dire que les premières nouvelles étaient encourageantes.

“Il était réactif”, a déclaré Eberflus. «Nous pouvions le voir bouger ses mains là-bas. Encore une fois, je n’en sais pas beaucoup plus que ça. Ils m’ont juste dit que c’était encourageant. C’est tout ce que j’ai obtenu du personnel médical pour le moment.

Les joueurs et les entraîneurs des Bears ont quitté la ligne de touche et ont entouré Jenkins pendant qu’il était soigné. C’était un moment qui donne à réfléchir.

« Peu importe qui c’est, n’est-ce pas ? Vous détestez voir cela en tant que joueur », a déclaré Michael Schofield III, qui est intervenu à la garde droite de Jenkins. “Chaque fois que vous voyez quelqu’un s’étirer, cela le ramène à toute la réalité : le sport que nous pratiquons, le caractère physique du sport. Vous détestez le voir. Teven est un super garçon.

Le garde gauche Cody Whitehair, un capitaine d’équipe, a également une perspective unique de connaître Jenkins de près.

“C’est une bonne personne”, a déclaré Whitehair. « Un travailleur acharné. Entre et fait les choses correctement tous les jours, donc chaque fois que vous voyez un gars comme ça qui doit aller sur un panneau arrière, ce n’est jamais une bonne chose. D’après ce que nous avons entendu jusqu’à présent, il va bien. On verra.”

Après que Jenkins ait été dégagé du terrain, le jeu a repris et les joueurs devaient encore avancer.

“Je déteste le dire, mais vous devez passer à autre chose”, a déclaré Schofield. « Il faut se recentrer, se regrouper. Vous devez vous recentrer et recommencer. C’est le sport que nous pratiquons.

Coup de pied ou coup de pied ? : Au lieu de tenter ce qui aurait été un essai de placement de 49 verges avant la mi-temps face à la zone sud de Soldier Field, les Bears ont plutôt choisi de prendre une pénalité de retard de jeu et de revenir aux Eagles. Le botté de dégagement de Trenton Gill, de près, a totalisé 21 verges.

Les Eagles ont parcouru 91 verges en environ deux minutes pour marquer un touché. Cela leur a donné une avance de 10-6 à la mi-temps.

Le botteur des Bears, Cairo Santos, a déclaré que cette distance particulière “n’était pas dans la fourchette avec le froid et le vent qu’il faisait aujourd’hui”.

“[Based on how warm-ups went], de toute façon, nous l’avons plafonné à 45 mètres, notre gamme, parce que le ballon n’y arrivait tout simplement pas », a déclaré Santos. «J’avais l’impression d’avoir quelques mètres pour l’étirer au cas où nous aurions besoin de le sortir du terrain de balle pour que le ballon y arrive. Mais, je ne pense pas dans cette situation.

Avant l’occasion de coup de pied, l’entraîneur des équipes spéciales Richard Hightower a demandé à Santos si la gamme était toujours la même.

“J’ai dit:” Ouais, c’est vraiment dans le vent qui va vers le sud jusqu’à cette zone d’en-but “, a déclaré Santos.

Santos a ajouté que si le match était en jeu, il aurait tenté un coup de pied de cet endroit. Mais les Bears étaient plus préoccupés par la position sur le terrain.

Eberflus a déclaré après le match qu’il était d’accord avec cette décision.

Mince au receveur : Les Bears étaient déjà minces au poste de receveur dimanche. Darnell Mooney est absent pour la saison en raison d’une blessure à la cheville. Chase Claypool a été exclu vendredi en raison d’une blessure au genou. N’Keal Harry a été exclu quelques heures avant le match en raison d’une blessure au dos.

Lorsque Equanimeous St. Brown a quitté le match avec une commotion cérébrale quelques minutes seulement après le coup d’envoi, l’offensive s’est retrouvée dans une situation difficile. Les seuls receveurs restants étaient Byron Pringle, Dante Pettis, Velus Jones Jr. et Nsimba Webster.

Ce n’était pas exactement un casting de stars avec lequel le quart-arrière pouvait travailler.

“C’est difficile, c’est sûr”, a déclaré QB Justin Fields. “Je pense que l’essentiel pour cela est que tout le monde soit préparé, tout le monde connaisse le plan de match. Juste que tout le monde soit au top de ses affaires.

Pringle a mené tous les receveurs avec 39 verges et un touché sur deux attrapés. Il a attrapé un touché de 35 verges au quatrième quart de Fields.

Pour Jones, le choix de repêchage de troisième ronde recrue, c’était une occasion pour lui d’intensifier avec tant de joueurs blessés. Les échappés ont été un problème récurrent pour lui. Dimanche, il a tâtonné pour la troisième fois cette saison.

“Je suis un joueur agressif, donc je vais juste me battre pour des verges”, a déclaré Jones.

C’était le seul chiffre d’affaires des Bears en attaque dimanche.