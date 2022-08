Teven Jenkins et Larry Borom restent dans la formation de départ – Shaw Local

LAKE FOREST – Depuis un peu plus d’une semaine maintenant, la ligne offensive des Bears est stable avec le même cinq de départ.

Braxton Jones a été au tacle gauche, Cody Whitehair au garde gauche, Sam Mustipher au centre, Teven Jenkins au garde droit et Larry Borom au tacle droit. Le personnel d’entraîneurs a donné à ce groupe de nombreux clichés au cours de la semaine dernière, y compris tous les représentants de départ lors de la victoire de pré-saison de jeudi à Seattle.

Le centre Lucas Patrick a été blessé à la main et prendra probablement la place de Mustipher à son retour, mais on ne sait pas exactement quand ce sera. Jenkins n’a commencé à jouer la garde droite qu’il y a une semaine et est encore relativement nouveau à ce poste.

Les vétérans expérimentés Riley Reiff et Michael Schofield travaillent actuellement avec l’attaque de la deuxième équipe, Reiff au tacle gauche, Schofield à la garde droite.

L’entraîneur-chef Matt Eberflus a déclaré mardi que ses partants joueront toute la première mi-temps lors du dernier match de pré-saison samedi à Cleveland. Certains vétérans avec plus d’expérience sortiront plus tôt, mais le quart-arrière Justin Fields et de nombreux jeunes joueurs joueront jusqu’à la mi-temps. Ce seront des représentants inestimables pour la ligne offensive. Eberflus espère que le temps de jeu prolongé aidera l’attaque à créer du mojo.

“Il s’agit d’établir votre identité, d’établir votre style de jeu, l’effort que nous donnons, l’exécution que nous donnons, le football de situation, bien que troisième, si nous obtenons un trajet de deux minutes”, a déclaré Eberflus. “Toutes ces choses qui entrent en jeu qui sont du bon football.”

Eberflus ne donnerait pas un si long regard à cette combinaison de cinq joueurs de ligne à un moment aussi crucial s’il ne croyait pas que cela pourrait être la formation de départ de la semaine 1. C’est une bonne chose pour Jenkins, qui il y a quelques semaines à peine semblait être sur le bloc commercial.

“Lorsque vous vous déplacez à l’intérieur, le jeu se déroule un peu plus vite qu’à l’extérieur”, a déclaré Mustipher. “Mais ouais [Jenkins is] s’améliorer chaque jour, s’y habituer, comprendre que le combat va commencer beaucoup plus vite qu’il ne le fait au tacle.

Mustipher a commencé 24 matchs de saison régulière au centre au cours des deux dernières saisons, dont les 17 l’an dernier. Avant la blessure à la main de Patrick, Mustipher passait beaucoup de temps au garde droit. Dans un monde parfait, avec un Patrick en bonne santé, Mustipher pourrait être le remplaçant polyvalent qui peut jouer n’importe lequel des spots intérieurs.

C’est pourquoi les Bears l’ont testé à la garde au printemps.

“Chaque fois que vous pouvez acquérir de l’expérience et des représentants à un autre endroit, cela aide vraiment votre compréhension globale de l’ensemble de l’attaque, schématiquement”, a déclaré l’entraîneur de la ligne offensive Chris Morgan. « Il l’a même dit. Je pense qu’il sera un meilleur centre pour être sorti et avoir joué [at guard]mais il pourrait aussi y avoir un moment où nous aurons besoin de lui à la garde.

Borom prenant le relais du tacle droit de Reiff pourrait être encore plus surprenant. Cela pourrait simplement être un cas où les Bears veulent voir à quel point Borom peut gérer. Mais la même spéculation a circulé lorsque la recrue Jones a commencé à jouer au tacle gauche, et maintenant regardez où il se trouve – le tacle gauche de départ.

Transactions: Les Bears ont réduit la liste à 80 joueurs, effectuant cinq coupes. Ils ont renoncé mardi à l’arrière Jake Bargas, au demi de coin BoPete Keyes, au joueur de ligne défensive LaCale London et au receveur Dazz Newsome. Ils ont également résilié le contrat du plaqueur offensif Julie’n Davenport.

Les 32 équipes de la NFL devaient réduire les listes à 80 joueurs avant 15 heures mardi. Les équipes doivent faire la coupe finale à 53 joueurs d’ici le 30 août.

Présence: Le porteur de ballon Khalil Herbert et le receveur Velus Jones Jr. ont tous deux manqué l’entraînement mardi. Herbert a quitté l’entraînement de samedi tôt, mais est ensuite revenu dimanche. Mardi, il était présent mais n’a pas participé.

Les autres joueurs absents comprenaient: le receveur N’Keal Harry (cheville), la sécurité Jaquan Brisker (main), le receveur Byron Pringle (quad), le demi de coin Tavon Young (jambe inférieure), le demi de coin Thomas Graham Jr. (ischio-jambiers), le porteur de ballon Trestan Ebner (cheville), le demi de coin Jaylon Jones (non divulgué), le centre Lucas Patrick (main), le receveur Tajae Sharpe (non divulgué), le plaqueur défensif Angelo Blackson (non divulgué) et le secondeur Caleb Johnson (genou).