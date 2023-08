Teva et Glenmark concluent un accord de poursuite différée avec le DOJ pour fixation des prix

Fabricant de médicaments Produits pharmaceutiques Teva a accepté de payer 225 millions de dollars d’amendes pénales sur cinq ans et de céder sa version d’un médicament générique contre le cholestérol pour résoudre les accusations liées à la fixation des prix de ces médicaments et d’autres traitements largement utilisés, a annoncé lundi le ministère de la Justice.

Teva, dans un communiqué de presse Lundi, a déclaré qu’il paierait 22,5 millions de dollars chaque année de 2024 à 2027, et 135 millions de dollars en 2028.

Produits pharmaceutiques Glenmark paiera 30 millions de dollars pour résoudre des accusations similaires. Les cas sont liés à la pravastatine, un médicament d’ordonnance qui réduit le cholestérol et aide à prévenir les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux.

Il s’agit de la dernière résolution d’une série d’affaires liées à la fixation des prix, qui fait référence à des concurrents qui s’unissent pour fixer artificiellement le prix d’un produit.

Depuis 2020, la division antitrust du DOJ a inculpé cinq autres sociétés pharmaceutiques pour avoir participé à des programmes similaires affectant plusieurs médicaments génériques. L’accord de lundi signifie que sept entreprises ont résolu leurs accusations criminelles et ont convenu collectivement de payer plus de 681 millions de dollars en sanctions pénales.

« Aujourd’hui, la division antitrust et nos partenaires chargés de l’application des lois tiennent deux autres sociétés pharmaceutiques responsables de l’augmentation des prix des médicaments essentiels et de la privation des Américains d’un accès abordable aux médicaments sur ordonnance », a déclaré Jonathan Kanter, procureur général adjoint de la division antitrust du DOJ, dans un communiqué. .

Les accords sont des accords de poursuites différées, ce qui signifie que les deux sociétés ne feront pas l’objet d’un procès ou de sanctions pénales si elles respectent les termes des accords. Si Teva et Glenmark sont reconnus coupables, ils seront probablement exclus des programmes fédéraux de soins de santé, selon le DOJ.

Teva a également accepté de faire don de 50 millions de dollars de deux médicaments génériques touchés par la fixation des prix à des organisations humanitaires qui fournissent des médicaments aux Américains dans le besoin. La société a déclaré lors d’un appel aux résultats plus tôt ce mois-ci qu’elle avait mettre de côté 200 millions de dollars pour résoudre les allégations de fixation des prix du DOJ.

« Teva a mis en place des contrôles de conformité solides et cohérents conçus pour empêcher que ce type d’activité ne se reproduise, et s’est engagé, dans le cadre du [deferred prosecution agreement]pour maintenir ces contrôles à l’avenir », a déclaré la société dans son communiqué, ajoutant qu’elle était « heureuse de mettre ces accusations derrière nous ».

Glenmark n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

Dans le cadre des accords de lundi, Glenmark a admis avoir participé à un stratagème visant à fixer le prix de la pravastatine. Pendant ce temps, Teva a admis avoir participé à trois systèmes de fixation des prix qui affectaient la pravastatine et deux autres médicaments : le clotrimazole, un traitement contre les infections cutanées, et la tobramycine, un médicament couramment prescrit pour traiter les infections oculaires.

En juin 2020, le DOJ a accusé Glenmark d’un chef d’accusation de fixation des prix dans un dossier déposé dans le district oriental de Pennsylvanie. Cette plainte alléguait que Glenmark et d’autres sociétés avaient récolté 200 millions de dollars grâce au stratagème illégal.

En août, un grand jury du district oriental de Pennsylvanie a rendu un remplaçant l’acte d’accusation contre Glenmark et Teva pour le même comportement et des actions similaires.

Un chef d’accusation alléguait que Teva avait conspiré avec Glenmark, une autre société appelée Apotex Corp. et d’autres pour augmenter les prix de la pravastatine et d’autres médicaments génériques. Apotex a reconnu son rôle dans le stratagème et a accepté de payer une amende de 24,1 millions de dollars en mai 2020.