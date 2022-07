Teva atteint un règlement provisoire de 4,25 milliards de dollars sur les opioïdes

Teva Pharmaceuticals, l’un des plus grands fabricants d’opioïdes génériques du pays, a annoncé un accord de principe avec quelque 2 500 gouvernements locaux, États et tribus sur le rôle de l’entreprise dans l’épidémie mortelle d’opioïdes en cours.

L’accord – d’une valeur pouvant atteindre 4,25 milliards de dollars – est intervenu après une série de procès fulgurants et de règlements antérieurs dans des cas individuels à travers le pays au cours de l’année écoulée.

Bien que beaucoup moins connus, Teva, une société israélienne, et ses filiales ont produit beaucoup plus d’opioïdes sur ordonnance pendant les années de pointe de la crise que les fabricants d’opioïdes de renom tels que Johnson & Johnson. Sa production d’analgésiques génériques et de marque a éclipsé la production de Purdue Pharma, le fabricant d’OxyContin, le médicament le plus immédiatement associé au déclenchement d’une avalanche de surdoses et de décès.