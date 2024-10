Tetris : premier joueur connu à atteindre la légendaire « renaissance » après le niveau 255 – National

Les joueurs empilent des blocs Tetris depuis les années 80, mais ce n’est que maintenant qu’un adolescent est devenu le premier joueur connu à avoir battu le jeu rétro et à être réinitialisé au niveau 0.

L’adolescent américain Michael Artiaga, qui diffuse en direct sous le pseudonyme de « dogplayingtetris », a diffusé dimanche son exploit légendaire sur Twitch.

Artiaga, 16 ans, jouait à Tetris sur sa Nintendo Entertainment System (NES) depuis environ une heure et 20 minutes avant de battre le niveau 255, le plus élevé du jeu. La victoire de niveau a déclenché ce que les fans de Tetris appellent une « renaissance », ce qui signifie que le jeu revient au début.

Lors de la renaissance, Artiaga a sauté de son siège pour célébrer et a crié à plusieurs reprises : « Oh mon Dieu !

« Est-ce que je rêve, mon frère? » il a demandé à ses téléspectateurs.

« Je suis tellement content que le match soit terminé », a déclaré Artiaga à la fin de son stream. « Je ne veux plus jamais jouer à ce jeu. »

Au moment où il a finalement raccroché sa manette et tendu les doigts, Artiaga avait accumulé la somme colossale de 29,4 millions de points.

35 ans après sa sortie, @dogplayingtris vient de devenir la première personne à bénéficier de la renaissance de la NES Tetris. Il a atteint le niveau 255, puis le jeu s’est terminé et a redémarré à partir du niveau 0. pic.twitter.com/Igwa2fIrmJ – Invocation de sel (@summoningsalt) 6 octobre 2024

Le flux Twitch d’Artiaga a depuis été remis en ligne sur sa chaîne YouTube et visionné plus de 116 000 fois. Pendant une grande partie du flux, Artiaga reste silencieux et fait preuve d’une concentration intense. Comme la plupart des joueurs sérieux de Tetris, Artiaga portait un gant sur une main pendant qu’il jouait pour réduire la friction sur sa main qui joue du tambour, une technique courante.

Artiaga aurait joué à une version spécifique de Tetris pour NES qui empêche le jeu de planter après avoir passé le niveau 155.

Déjà professionnel, l’adolescent est devenu le plus jeune champion du monde Tetris au monde à l’âge de 13 ans. Lors de la finale du Championnat du monde Classic Tetris 2020, il a battu son frère pour le titre tant convoité.

En janvier, Henk Rogers, l’homme qui a obtenu les droits de distribution de Tetris sur la console Game Boy de Nintendo, a déclaré à Global News que le jeu n’avait jamais été conçu pour avoir une fin.

Quoi qu’il en soit, Artiaga n’est pas le seul joueur à avoir « battu » Tetris.

Rogers a déclaré que c’était « une sorte de miracle » que Willis Gibson, 13 ans, soit devenu la première personne connue à avoir terminé le jeu lorsqu’il a avancé si loin (au niveau 157) que le jeu a manqué de mémoire et s’est figé, dit-il. comme « écran de destruction ». Auparavant, cela n’était accompli que par un programme d’IA.

Gibson a filmé la légendaire partie de Tetris, qui a duré près de 40 minutes.





L’histoire du voyage de Rogers pour amener Tetris en Amérique du Nord a récemment été dramatisée dans le film de 2023, Tétris.

Deux décennies avant la naissance de Gibson et Artiaga, Rogers s’est rendu à Moscou pour obtenir les droits de Tetris pour la console Game Boy de Nintendo. Il a réussi à sortir le jeu de derrière le rideau de fer et est devenu ami pour la vie avec son créateur, Alexey Pajitnov.

Le jeu vidéo classique reste populaire dans ses itérations aujourd’hui.

— Avec des fichiers d’Abigail Bimman de Global News