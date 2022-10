Tether, le plus grand stablecoin au monde, réduit le papier commercial à zéro

Tether, le plus grand stablecoin au monde, a réduit ses avoirs en papier commercial à zéro, les remplaçant par des bons du Trésor américain à la place, selon un article de blog. La populaire crypto-monnaie indexée sur le dollar américain a déclaré que cette décision faisait partie des “efforts continus de tether pour accroître la transparence” et soutenir ses jetons avec “les réserves les plus sûres du marché” – dans l’espoir ultime d’assurer la protection des investisseurs.

Il y a maintenant environ 68,4 milliards de jetons d’attache en circulation, selon les données de CoinMarketCap, contre 2 milliards il y a trois ans. La crypto-monnaie a une capitalisation boursière de 68,4 milliards de dollars.

“Tether a mené l’industrie en matière de transparence en publiant des attestations tous les trois mois, en révisant constamment la composition de ses réserves”, poursuit le communiqué.

Le papier commercial est une forme de dette à court terme non garantie émise par des entreprises, et il est considéré comme moins fiable que les bons du Trésor. En octobre, le directeur de la technologie de Tether, Paolo Ardoino, tweeté que 58,1 % de ses actifs étaient en bons du Trésor, contre 43,5 % en juin. On ne sait pas où se situe actuellement ce pourcentage, mais Ardoino a écrit dans un post jeudi que Tether a pu payer 7 milliards de dollars, soit 10 % de ses réserves, en 48 heures.

“Demandez à votre banque ou à d’autres pièces stables s’ils peuvent le faire, dans le même laps de temps bien sûr”, a-t-il écrit.

La déclaration de jeudi a poursuivi en notant que la réduction à zéro du solde de ses avoirs en papier commercial était également censée être un pas vers “une plus grande transparence et confiance, non seulement pour l’attache mais pour l’ensemble de l’industrie des pièces stables”.

Le coin stablecoin du marché de la cryptographie a certainement eu des problèmes de confiance au cours de la dernière année.

L’année dernière, tether a dû payer une amende de plusieurs millions de dollars à la suite d’une bataille juridique avec le bureau du procureur général de New York concernant des préoccupations liées à la viabilité de ses réserves, et en mai, l’effondrement de terraUSD (UST), qui était autrefois l’un des les projets stables les plus populaires coûtent aux investisseurs des dizaines de milliards de dollars.

La chute de l’UST a entraîné une chute de l’effet domino dans l’ensemble de l’écosystème cryptographique. Une partie des retombées impliquait que Tether perdait temporairement son ancrage au dollar et plongeait aussi bas que 95 cents.

Mais bien avant l’implosion dramatique d’UST, Tether – la société derrière le stablecoin du même nom – faisait face à de graves réactions réglementaires sur ses réserves.

La plupart des pièces stables sont adossées à des réserves fiduciaires, l’idée étant qu’elles disposent de suffisamment de garanties au cas où les utilisateurs décideraient de retirer leurs fonds. (UST faisait partie d’une nouvelle génération de pièces stables “algorithmiques” qui tentent de baser leur ancrage au dollar sur le code.)

Auparavant, Tether affirmait que tous ses jetons étaient garantis un à un par des dollars stockés dans une banque. Cependant, après un règlement avec le procureur général de New York, la société a révélé qu’elle s’appuyait sur une gamme d’autres actifs, y compris du papier commercial, pour soutenir son jeton.

En avril, Ardoino a déclaré à CNBC que la société était bien équipée pour faire face aux rachats de masse, mais le bureau du procureur général de New York, Letitia James, avait précédemment allégué que Tether ne détenait parfois aucune réserve pour soutenir l’ancrage au dollar de sa crypto-monnaie. Il a déclaré qu’à partir de la mi-2017, la société n’avait plus accès aux services bancaires et trompait les clients sur les problèmes de liquidité.

“Les affirmations de Tether selon lesquelles sa monnaie virtuelle était entièrement garantie par des dollars américains à tout moment étaient un mensonge”, a-t-elle ajouté. Tether a dit dans un déclaration sur son site Web que contrairement à la spéculation, “après deux ans et demi, il n’y a eu aucune découverte que Tether ait jamais émis des liens sans soutien, ou pour manipuler les prix de la cryptographie”.

Les critiques ont également fait craindre que les jetons d’attache aient été utilisés pour manipuler les prix du bitcoin, une affirmation que Tether a niée à plusieurs reprises.

Bien qu’il ne soit pas encore assez important pour perturber les marchés monétaires américains, le lien pourrait éventuellement atteindre une taille où sa possession de bons du Trésor américain deviendrait “vraiment effrayante”, a déclaré Carol Alexander, professeur de finance à l’Université de Sussex.

“Supposons que vous alliez au bout de la ligne et qu’au lieu de 80 milliards de dollars, nous ayons 200 milliards de dollars, et la majeure partie est constituée de titres liquides du gouvernement américain”, a-t-elle déclaré. “Alors, un krach in tether aurait un impact substantiel sur les marchés monétaires américains et ne ferait que faire basculer le monde entier dans la récession.”