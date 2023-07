Têtes de série établies dans le tournoi de baseball de la Ligue majeure du district 20 – Shaw Local

Streator a remporté la tête de série pour la partie de jeu entre parenthèses du tournoi de la Ligue majeure de baseball du district 20, qui commence mercredi à Oglesby et au Pérou.

Oglesby est la deuxième tête de série, suivie de Peru, Spring Valley, Ottawa American, La Salle, Ottawa National, Mendota, Bi-County et Princeton.

Mercredi, le n ° 8 Mendota affrontera le n ° 9 Bi-County à 17 h 30 à Oglesby, le vainqueur affrontant le n ° 1 Streator à 20 h jeudi à Oglesby.

Également à 17 h 30 mercredi, le n° 7 d’Ottawa National affronte le n° 10 Princeton au Pérou et le gagnant affrontera le n° 2 Oglesby à 20 h jeudi au Pérou.

En jeu de poule, Streator a battu Princeton 8-1 et Mendota 9-1, Oglesby a dominé Bi-County 12-0 et Ottawa American 4-2 et le Pérou a battu Mendota 12-1 et La Salle 5-2.

La Salle, Ottawa American, Spring Valley et Ottawa National ont chacun remporté une victoire en jeu de poule, La Salle battant Ottawa National 5-4, Ottawa American battant Spring Valley 3-0 et Spring Valley conduisant Bi-County 16-0 et Ottawa National en tête. Princeton 20-6.

La Salle, Bi-County progresse dans le softball de la Ligue junior : Les équipes de softball de La Salle et Bi-County Junior League se rencontreront lors d’une demi-finale du tournoi du District 20 à 17h45 mercredi à Mark.

La Salle a avancé avec une victoire de 15-1 sur Mendota samedi, tandis que Bi-County a battu Spring Valley 14-4.

Mercredi également, Mendota et Spring Valley se rencontreront dans un match éliminatoire à 19h30.

Le match pour le titre est fixé à 17 h 45 vendredi avec un deuxième match à 19 h 30 si nécessaire dans le tournoi à double élimination. Le gagnant accède au tournoi d’État à LaGrange-Brookfield.