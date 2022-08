Tête double aide Lyon à passer Troyes

Paris (AFP) – L’attaquant brésilien Tete a inscrit un doublé alors que Lyon battait Troyes 4-1 vendredi pour se hisser à la deuxième place de la Ligue 1.

Les efforts de Tete sont intervenus en seconde période après des buts de l’ancien attaquant d’Arsenal Alexandre Lacazette et du défenseur Nicolas Tagliafico alors qu’ils passaient derrière le Paris Saint-Germain à la différence de points.

Florian Tardieu a converti un penalty pour Troyes, qui reste en bas du tableau et est sans victoire jusqu’à présent cette saison.

L’équipe locale de Peter Bosz a disputé son premier match en quinze jours après le report du match du week-end dernier à Lorient en raison d’une surface injouable en Bretagne.

Troyes de Bruno Irles cherchait sa première victoire de la saison après avoir encaissé six buts lors de ses deux premiers matches.

Lacazette a ouvert le score avec son but le plus rapide pour Lyon après deux minutes et neuf secondes.

Le capitaine de Troyes et vainqueur de la Coupe du monde de France, Adil Rami, a effectué une passe en retour vers son gardien de but et Lacazette a fait un pas de côté à la maison.

Les visiteurs ont ensuite eu l’occasion d’égaliser lorsque l’arrière gauche lyonnais Tagliafico a commis une faute sur Thierno Balde dans la surface.

Le milieu de terrain Tardieu est ensuite intervenu pour porter le score à 1-1 avec 38 minutes au compteur, son 12e coup de pied en championnat depuis son arrivée à Troyes en 2019.

Trois minutes plus tard, Lacazette a eu une chance de restaurer l’avance de son équipe, mais il a décoché son tir droit sur le gardien Gauthier Gallon et les équipes étaient toutes à égalité à la pause.

– Deux en deux –

Après la pause, les hôtes de Bosz reprenaient l’avantage grâce à deux buts en autant de minutes.

Tagliafico a rattrapé son erreur précédente après 47 minutes, puis Tete a porté le score à 3-1 sur un rebond peu de temps après.

Tete, qui a rejoint Lyon du côté ukrainien du Shakhtar Donetsk plus tôt cette année, a remporté son deuxième du match et a obtenu les trois points en tirant à l’extérieur de la surface à un quart d’heure de la fin.

À quatre minutes de la fin, Lacazette s’est vu refuser une seconde alors que Gallon bloquait l’effort de l’attaquant alors que l’équipe de Bosz remportait la deuxième victoire consécutive de la saison.

Samedi, Marseille accueille Nantes dans le choix des matches nuls alors que l’ancien milieu de terrain de l’Inter Milan Alexis Sanchez pourrait faire ses débuts à domicile pour les vainqueurs de la Ligue des champions 1993.

Le choix des rencontres de dimanche voit Christophe Galtier ramener le Paris Saint-Germain dans son ancien club, Lille, lors d’une rencontre des deux précédents vainqueurs de la Ligue 1.

Kylian Mbappe sera au centre de l’attention dans le nord de la France après avoir enregistré un penalty et échoué à persuader Neymar de lui donner le ballon lorsque le PSG a reçu un autre coup de pied lors de la victoire du week-end dernier contre Montpellier.