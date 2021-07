Tête de Harry Maguire et Jorginho réservé à 20/1 en finale de l’Euro 2020 – Jones Knows | Actualités footballistiques

La première finale de l’Angleterre depuis 55 ans devrait être une aubaine pour les paris. Notre pronostiqueur Jones Knows affiche un 20/1 pour l’encourager.

De retour Harry Maguire pour avoir une tête cadrée & Jorginho pour être cartonné (20/1 avec Sky Bet – pariez ici !)

Existe-t-il un meilleur attaquant d’un coup de pied arrêté dans le football mondial que Harry Maguire ? J’écoute…..

Gareth Southgate le sait. C’est pourquoi chaque routine d’attaque sur coup de pied arrêté consiste à mettre Maguire dans une situation de but. L’Ukraine en a ressenti toute la force en quart de finale alors que Maguire a décroché le marqueur de deux quarts de finale majeurs distincts pour son pays après une tête tout aussi mortelle contre la Suède en Russie. Bien que son travail principal soit de garder les choses tranquilles à l’autre bout, il est l’une des principales armes de notation de l’Angleterre et il ne devrait pas être exclu qu’il termine un beau tournoi individuel avec un but en finale. Il est 33/1 pour marquer le premier. Je ne te rebuterais pas.

Mes yeux sont attirés par un pari inspiré de Maguire à un prix plus court. La gamme de marchés de Sky Bet permet aux parieurs de soutenir un certain joueur pour avoir différents types de tirs sur des cibles. Celui qui a fait couler mon jus de coup de volée est Maguire pour avoir une tête sur la cible à 3/1 avec Sky Bet, quelque chose qu’il a réalisé lors de ses trois derniers matchs à l’Euro 2020 et dans six de ses 11 derniers départs pour les Three Lions. C’est un taux de grève de 54%, ce qui suggère que ses vraies chances devraient approcher du statut de chance.

Nous avons vu dans ce tournoi que malgré la possession de deux défenseurs agressifs, Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci, l’Italie a concédé des occasions sur coups de pied arrêtés. Joe Rodon a remporté deux importantes têtes (un tir cadré) pour le Pays de Galles à partir de seulement quatre coups de pied arrêtés contre les Azzurri tandis que l’Autrichien Sasa Kalajdzic a marqué une tête d’un corner proche du poteau lors de leur huitième de finale.

Une finale amicale pour les cartes ?

Soyons clairs, cela n’a pas été un tournoi pour les parieurs qui aiment jouer aux cartes, en particulier lors des huitièmes de finale. Les arbitres ont laissé le jeu se dérouler et ont traité les fautes habituelles dignes d’un carton jaune avec une certaine clémence.

Donc, avec l’arbitre Bjorn Kuipers susceptible de garder ce mantra en place pour la finale, je ne m’attendais pas à ce que je sois entraîné dans un pari de carte. Mais ensuite j’ai vu le prix de Jorginho. Cela m’a attiré à 100/30 avec Sky Bet.

Image:

Jorginho a 100/30 pour être breveté



Je suis convaincu que l’Angleterre va tenter de se frayer un chemin à travers les Italiens en ciblant l’espace entre leur défense et leur milieu de terrain. Harry Kane, Raheem Sterling et Mason Mount sont tous très avisés pour déplacer le ballon rapidement dans cette zone et offrir une bonne qualité aux coureurs derrière.

C’est quelque chose que l’Espagne a fait absolument brillamment en demi-finale avec Dani Olmo qui a fait une émeute dans l’espace accordé avant qu’Alvaro Morata ne crée son but avec un une-deux soigné au cœur de l’endroit où Jorginho était censé se rassembler. Il a également échappé à une carte pour une fente coquine sur Pedri vers la fin des 90 minutes. Un autre comme celui de Wembley avec les supporters locaux avides de cartes ne va sûrement pas échapper à l’attention de l’arbitre.

Il est un candidat de choix pour une faute cynique dans un jeu qui va se jouer avec une grande tension dans l’air.

Le 100/30 est quelque chose dans lequel je suis heureux d’investir avec le 20/1 offert par Sky Bet pour que les deux conseils atterrissent.