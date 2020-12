Un monticule creusé pour l’autoroute Purvanchal près du village de Mahpur dans le district de Mau a jeté une tête de Bouddha et un tableau de pièces, qui remonterait à la période Kushan.

Le responsable régional de Varanasi de la direction nationale de l’archéologie, Subhash Chandra, qui a effectué une visite sur le site jeudi, a déclaré aux journalistes: « En inspectant le site et après avoir examiné le matériel déterré, y compris la poterie, les pièces en terre cuite, les briques et les pièces de monnaie, être rattaché du troisième siècle avant JC au 12 siècle après JC. Cela signifie que le paysage historique de l’endroit couvre des couches de Maurya, Sunga, Kushan, Gupta et les dirigeants suivants.

Chandra a recommandé dans son rapport au département de la culture de l’État, que le matériel soit remis à un musée tandis qu’une partie de celui-ci puisse être utilisée pour établir scientifiquement son âge. Il a également exhorté le gouvernement à commander un projet détaillé pour la région.

Outre la tête et les pièces de monnaie de Bouddha, des artefacts en terre cuite, y compris de la poterie, ont également été trouvés lors des fouilles du 13 décembre.

Un comité bouddhiste local, Buddhankur Bhimjyoti Samiti, a également écrit au gouvernement de l’État et à Archaeological Survey of India pour sauver l’endroit.

Un membre du Samiti a déclaré: «Il y a environ 15 ans, des pièces de monnaie et des figurines ont été récupérées d’un autre côté du monticule. Nous avions demandé la protection du gouvernement pour le site patrimonial, mais rien ne s’est passé. Maintenant, ce deuxième incident a renforcé la conviction que le lieu est archéologiquement important. Ainsi, nous avons réitéré notre demande. «

Invité à commenter l’ancienneté du lieu, Chandra a déclaré: « L’endroit a été fouillé à plusieurs reprises. Les premiers travaux ont été entrepris par les Britanniques. Par la suite, Rahul Sankritayan s’est inspiré du site. Plusieurs documents de recherche et doctorats peuvent également être liés en bref, le lieu est sans aucun doute un site archéologiquement riche. «

Pendant ce temps, le magistrat du district Amit Bansal a arrêté les travaux de creusement et a demandé aux responsables de délimiter l’endroit.

Il a également ordonné la préparation d’un inventaire du matériel obtenu et le placer en lieu sûr.