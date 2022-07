Tête d’aimant ! Un homme américain colle 10 canettes et crée un record du monde Guinness

Du perçage maximal à la croissance des cils les plus longs, nous avons souvent rencontré d’étranges records du monde Guinness. Et voici un ajout à la liste. Un homme a battu son premier record du monde Guinness en 2016, pour le plus grand nombre de canettes de boisson placées sur la tête à l’aide d’une aspiration d’air. Jamie Keeton a réussi l’exploit en équilibrant 10 canettes sur sa tête pendant au moins cinq secondes. Son précédent record de coller huit canettes a été battu par le Japonais Shunichi Kanno en 2019 avec neuf canettes. Cependant, Keeton n’a pas récupéré le titre.

L’homme basé aux États-Unis se qualifie de “mutant de la vie réelle” pour être capable de coller des objets sur sa peau et de les catapulter dans les airs. La condition particulière de Keeton lui permet d’absorber plus d’oxygène que la capacité humaine moyenne. Son niveau d’oxygène augmente de 23 % par rapport aux niveaux normaux, ce qui permet à sa peau d’agir comme un aimant.

Bien que l’état de Keeton n’ait pas de nom médical, les gens pensent qu’il pourrait s’agir du «syndrome de la peau collante» à un certain nombre d’autres affections génétiques de la peau, qui ont un impact sur sa température corporelle ou sur les protéines de sa sueur.

Guinness World Records mentionne que son état le faisait parfois s’en tenir à des choses auxquelles il ne voulait pas vraiment s’en tenir.

Au milieu des inconvénients, Keeton est incroyablement fier de posséder une capacité peu commune. Il ajoute qu’il s’est toujours attendu à être célèbre pour ses œuvres d’art ou des choses connexes, mais qu’il est célèbre dans le monde entier.

En plus de créer le disque, Keeton utilise sa condition rare pour divertir les autres. Il verse même des boissons à partir de bouteilles accrochées à sa tête.

“C’est assez incroyable ce mec est incroyable”, a commenté un internaute sur la vidéo de Keeton sur la chaîne Youtube du Guinness World Record. “Il PEUT se diriger vers les records du monde Guinness”, a écrit un autre.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.