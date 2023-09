Et l’ancienne gouverneure le fait avec un budget de campagne relativement maigre, laissant jusqu’à présent toute la télévision à son super PAC aligné, SFA Fund Inc., et en gardant au minimum l’empreinte de ses premiers effectifs dans l’État.

En interne, les responsables du super PAC de Haley pensent que le pari initial qu’ils ont fait de la présenter comme une figure stable sur la scène mondiale a porté ses fruits et s’est cohérent – ​​comme prévu – avec ses performances dans les débats. Ils diffusent maintenant une série de publicités ciblant elle demande des tests de compétences pour les politiciens .

Jeudi, Haley a organisé un dîner de collecte de fonds à guichets fermés à Los Angeles, avec un prix de billet de 25 000 $ par couple et une liste d’attente pour y participer, selon un assistant de campagne qui a obtenu l’anonymat pour discuter des opérations internes. Cela fait partie d’une tendance à l’attention des donateurs depuis le premier débat. Près de 1 000 nouveaux donateurs qui « souhaitent donner de manière plus significative » ont rejoint la campagne, a indiqué l’assistant, sans donner de détails.

« Dès le début, j’ai parlé aux donateurs qui étaient impatients que cette campagne sorte en quelque sorte des armes flamboyantes », a déclaré Ozzie Palomo, un donateur républicain basé dans le Connecticut. Palomo a donné à Haley et à son rival dans son État d’origine Tim Scott cette année, mais mercredi, il était à la bibliothèque présidentielle Ronald Reagan pour apporter son soutien à Haley lors du débat de cette nuit-là.

« Le mérite de sa campagne est qu’ils ont adopté une approche méthodique dès le premier jour et qu’ils s’y sont tenus », a ajouté Palomo. «Ils ont dit : ‘Voici comment nous allons le dépenser.’ Du point de vue des donateurs, vous l’appréciez. Il y a beaucoup de campagnes, elles reçoivent une grosse injection d’argent et le dépensent très rapidement sur des choses qui ne donnent pas nécessairement des résultats dans les sondages et auprès de l’électorat.

Dans un champ présidentiel où aucun rival de Donald Trump n’a pris feu, Haley, semble-t-il, est au moins sur une lente combustion. Elle reste à des kilomètres de Trump, le grand favori pour remporter l’investiture. Mais en enchaînant deux débats largement salués, elle progresse petit à petit dans les sondages et suscite l’intérêt des donateurs. Un conseiller d’Haley a souligné les relations étroites de son cercle de consultants de longue date, dirigé par le stratège Jon Lerner, et a attribué à leur histoire ce qui semble jusqu’à présent être la mise en œuvre réussie du plan à long terme de l’équipe.

La stratégie de la campagne pour l’avenir, a déclaré la porte-parole Olivia Perez-Cubas, consiste à « la tête baissée et à doubler la mise », en continuant à envahir les premiers États de l’Iowa, où Haley reviendra samedi, ainsi que le New Hampshire et la Caroline du Sud. Et puis il y a le prochain débat. Alors que l’audience était en baisse lors du deuxième débat, l’équipe de Haley, avec ses ressources limitées, a longtemps considéré les événements télévisés comme la clé de son ascension.

« Beaucoup d’Américains ne savent toujours pas qui elle est », a déclaré Perez-Cubas. « Elle est encore en train de se présenter. »

Haley a connu une légère augmentation depuis sa première prestation de débat à Milwaukee, après avoir passé des mois à rester dans la fourchette inférieure à un chiffre après son lancement en février. Le milliardaire Ronald Lauder fait partie des Républicains aux poches profondes qui sont désormais envisage de mettre de l’argent derrière Haley a rapporté POLITICO cette semaine, après avoir envisagé DeSantis et Scott plus tôt dans la course.

Les représentants de Haley et DeSantis devraient comparaître devant un rassemblement de mégadonateurs à la mi-octobre, NBC a signalé pour la première fois. Un porte-parole de DeSantis a confirmé la présence de son équipe à l’événement du 13 octobre, tandis que la campagne de Haley n’a pas répondu à une demande de commentaire.

« Il n’y a pas un grand donateur grand public qui ne regarde Nikki », a déclaré un donateur majeur d’Haley qui a accordé l’anonymat pour discuter de la dynamique de la course. « Ils ne sont peut-être pas encore tous à bord. Mais ils la regardent sérieusement et commencent à s’engager d’une manière ou d’une autre.

« Il n’y a pas un mégadonateur grand public qui ne regarde pas Nikki. » Un donateur majeur du GOP.

Ce ne sont pas seulement les donateurs qui remarquent Haley, mais aussi Trump, qui est apparu après le débat de mercredi pour la voir clairement dans le rétroviseur. Alors que l’équipe de réponse rapide de Trump sur les réseaux sociaux s’est concentrée sur l’attaque de DeSantis et Chris Christie tout au long du débat de mercredi – et que Trump lui-même a ensuite visé Christie dans son propre message sur Truth Social – sa campagne a envoyé un communiqué de presse pendant le débat sur un seul candidat : Haley.

« Je veux dire, elle dépasse évidemment DeSantis », a déclaré un conseiller principal de Trump, qui a accordé l’anonymat pour discuter du processus décisionnel de la campagne Trump. « Et cela en dit plus sur lui que sur elle. »

Pourtant, vendredi, Trump a une fois de plus visé Haley et sa promesse de ne pas lancer de candidature à la présidence si Trump se présentait, écrivant sur Truth Social : « MAGA, ou moi, ne choisirai jamais Birdbrain Nikki Haley. Aucune loyauté, beaucoup de mensonges !

Chris LaCivita, l’un des principaux conseillers de campagne de Trump, a qualifié dans une interview Haley et le reste des rivaux républicains ainsi que le débat de « spectacle secondaire », tout en critiquant les opposants de Trump comme étant redevables aux grands donateurs.

« J’adore ça : ils parlent tous durement à l’égard de la Chine, mais ensuite ils prendront l’argent du Club for China Growth », a déclaré LaCivita. « Les gens aiment les politiciens loyaux. Nikki Haley est tout sauf le cas, et cela compte pour les électeurs républicains des primaires.

Haley faisait partie des candidats républicains à la présidentielle qui ont assisté à une retraite des donateurs en février organisée par le Club conservateur pour la croissance, qui n’a pas invité Trump. Ce groupe et une autre organisation conservatrice, Americans for Prosperity, ont chacun déclaré qu’ils avaient l’intention de soutenir un républicain pour s’opposer à Trump lors de la primaire, mais n’ont pas encore mis leur poids derrière un seul candidat. Jusqu’à présent, les groupes se sont limités à financer des publicités exhortant les républicains à se séparer de l’ancien président.