Tête-à-tête avec Micah Gray

6 septembre — Tout le monde est un Lobo, même après l’obtention du diplôme.

C’est pourquoi Micah Gray, 26 ans, fait sa part pour maintenir les liens entre les anciens élèves de l’Université du Nouveau-Mexique en tant que président du programme des jeunes anciens élèves de l’UNM.

En tant que président du programme, Gray a pour mission de maintenir les liens entre les anciens Lobos et l’école et la communauté du campus. Le chapitre, qui est une petite sous-section de l’association générale des anciens élèves, se concentre sur les liens avec les anciens élèves qui ont obtenu leur diplôme au cours des 10 dernières années et les anciens élèves qui ont moins de 40 ans.

Lorsque Gray ne montre pas sa fierté Lobo, il est occupé en tant que courtier chez NAI SunVista.

Pouvez-vous me parler de votre rôle et de ce que vous faites avec le programme ?

« Notre conseil d’administration est composé de 15 membres et, en tant que président, je supervise le conseil.

Nous avons quatre comités : bourses, engagement des anciens, marketing et philanthropie.

Le comité des bourses a été créé en 2019 et a été en quelque sorte fermé avec la COVID. Lorsque j’ai rejoint le conseil d’administration, nous avons vraiment commencé à le relancer et à collecter des fonds et avons obtenu 7 000 $.

Notre groupe de philanthropie fait du bénévolat, de l’équité et redonne à la communauté.

Et puis nous avons l’engagement des anciens élèves, qui vise à impliquer réellement la communauté, à impliquer les gens, à faire connaître les personnes impliquées et à vraiment essayer de développer cela. Cette année, c’est mon objectif, d’obtenir une participation active et de faire revenir les anciens élèves régulièrement. «

Combien de temps avez-vous fait partie du groupe avant de devenir président et comment êtes-vous devenu président ?

« J’ai été avec eux pendant deux ans. Pour devenir président, il faut être membre du conseil d’administration. J’étais donc membre du conseil d’administration et, à l’époque, nous avions des membres très actifs.

Au cours de ma deuxième année, les gens ont commencé à vieillir et la participation n’était plus aussi élevée qu’avant. Je suis très passionné et je pense avoir apporté au groupe une énergie qui manquait.

Et lorsque le président a souhaité que quelqu’un d’autre prenne la relève, j’ai dit que je le ferais avec plaisir. Je fais partie d’autres conseils et comités, et j’ai du temps à consacrer à cette tâche.

Quelle est la différence entre le programme jeunes diplômés et le programme anciens diplômés ?

« Nous nous adressons à un public d’anciens élèves plus jeune. Notre conseil d’administration est plus jeune et nous représentons réellement les membres de la communauté.

Je souhaite susciter l’engagement, organiser des événements, des happy hours et des réunions et faire sortir le grand public.

« Au final, une fois que nous aurons mis en place le programme, qui sait ce que nous pourrons faire. Il n’y a pas grand-chose pour les jeunes et je veux que ce soit une unité confortable. »

Comment mesurez-vous le succès dans votre rôle de président ?

« Sur la base de notre plan stratégique, la participation et l’engagement des personnes aux événements. »

Qu’aimes-tu faire pour t’amuser ?

Du sport. Du sport. Du sport. Et sortir avec des amis.

Quelles sont vos bêtes noires ?

« Frapper la nourriture à table… Les gens ne se lavent pas les mains. »

Quel est votre sport Lobo préféré ?

« Football. »

Parlez-moi des autres conseils d’administration auxquels vous siégez.

« Je siège à la New Mexico Athletics Association (NMAA), et nous collectons des fonds pour une raison quelconque, généralement pour aider à construire ou à démarrer des programmes et donner aux enfants des choses comme des crampons ou des fonds pour des articles de sport.

Je fais partie du conseil d’administration des membres certifiés en investissement commercial (CCIM), et c’est un titre assez prestigieux que l’on peut recevoir. J’y siège pour m’impliquer davantage dans la communauté.

Je siège également au conseil d’administration de la NAIOP (une association de développement immobilier commercial), qui est un jeune conseil de développement.

J’ai également aidé à lancer le GENM (Generation Elevate New Mexico), et notre objectif est de contribuer à la transition et à la croissance du Nouveau-Mexique grâce à des politiques et des projets.

Qu’est-ce qui vous pousse à continuer à être si engagé dans la communauté de l’UNM ?

« Je suis un grand sportif et je pense que c’est peut-être la raison pour laquelle je suis si passionné par ce sport. J’ai joué ici et tout le temps, l’énergie, le sang et la sueur consacrés au football me donnent envie de réussir.

Après avoir quitté l’école, j’ai voulu m’engager et donner en retour. J’aime aider les étudiants quand je le peux et soutenir tous les programmes de l’UNM.

LES BASES : Micah Gray, 26 ans, courtier en ventes et locations de bureaux chez NAI Sun Vista. Un chien, Nola, 4 ans

FORMATION : Baccalauréat en administration des affaires, 2020, Maîtrise en administration des affaires, 2021

AUTRE : Membre de l’Association d’athlétisme du Nouveau-Mexique, membre certifié du conseil d’administration des investissements commerciaux, NAIOP et GENM. Ancien joueur de football de l’UNM.