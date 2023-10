Tetchy Rishi Sunak défend l’interdiction de fumer et le demi-tour HS2

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak, irritable, a défendu sa décision d’interdire de fumer mais de ne pas imposer de restrictions sur la malbouffe, affirmant que les cigarettes sont « différentes d’un paquet de chips ou d’un morceau de gâteau ».

Le Premier ministre a déclaré que le tabagisme est « sans équivoque la principale cause évitable de décès, d’invalidité et de maladie dans notre société ».

Et il a déclaré que cela créait une « dépendance chimique », saluant son propre projet d’interdiction comme « la plus grande intervention en matière de santé publique depuis une génération ».

Mais interrogé sur les raisons pour lesquelles il a annulé ses projets de lutte contre l’obésité, au nom de la protection des libertés des personnes, M. Sunak a déclaré à la BBC que fumer est « fondamentalement différent ».

« Il n’existe aucun niveau de tabagisme sans danger qui puisse faire partie d’une alimentation équilibrée. C’est aussi évidemment très addictif et il est responsable d’un décès par cancer sur quatre dans notre pays », a déclaré le Premier ministre.

Sir Chris Whitty a soutenu le projet, qui verra l’âge de fumer augmenté d’un an chaque année, interdisant ainsi aux jeunes de 14 ans d’aujourd’hui d’acheter légalement des cigarettes. Il a déclaré : « La plupart des fumeurs souhaiteraient ne jamais avoir commencé à fumer. Ils essaient de s’arrêter et ils n’y parviennent pas.

Lord Bethell a également salué l’interdiction de fumer imposée par Rishi Sunak, mais a déclaré que cette mesure devrait être « la première étape parmi plusieurs ».

L’ancien ministre conservateur de la Santé a exhorté M. Sunak à aller plus loin avec de nouvelles mesures pour lutter contre l’obésité.

Et contredisant l’affirmation de M. Sunak, une recherche de BioMed Central réalisée en 2021 a montré que l’obésité est désormais responsable de plus de décès en Angleterre et en Écosse que le tabagisme chez les personnes d’âge moyen et âgées. Les stratégies nationales visant à lutter contre l’adiposité devraient être une priorité de santé publique, affirme-t-il.

M. Sunak a également été interpellé par sa décision de supprimer la partie nord du HS2, en dépensant l’argent économisé pour investir dans les liaisons de transport locales.

Dans son discours de conférence mercredi, le Premier ministre a finalement annoncé qu’il annulait le développement de la liaison ferroviaire à grande vitesse au nord de Birmingham – comme l’a révélé pour la première fois The Independent.

Mais il a été rapidement condamné par l’ancien Premier ministre David Cameron, qui a dénoncé la décision de supprimer la ligne à grande vitesse au-delà de Birmingham comme étant une « mauvaise décision », estimant qu’une « opportunité unique dans une génération » avait été perdue. Boris Johnson est intervenu, ajoutant : « Je suis d’accord. »

Interrogé sur la question de savoir si ce revirement, après 13 ans de soutien de tous les partis au HS2, saperait la confiance des investisseurs au Royaume-Uni, M. Sunak a déclaré qu’il s’adressait « tout le temps » aux dirigeants mondiaux.

Il a déclaré qu’ils souhaitaient en savoir plus sur la réglementation, les compétences et le régime fiscal du Royaume-Uni après le Brexit.

« Je peux vous le dire, ils ne me parlent pas du chemin de fer entre Birmingham et Manchester », a-t-il ajouté.

Ailleurs dans l’interview de grande envergure, M. Sunak a refusé de répéter l’affirmation de Suella Braverman selon laquelle un « ouragan » de migration massive arrivait au Royaume-Uni.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était d’accord avec ses propos, le Premier ministre a répondu : « L’immigration clandestine exerce une pression insoutenable sur notre pays et, pour moi, il n’est pas négociable que ce soit le peuple britannique qui décide qui vient dans notre pays et non les criminels. gangs. »

Mais M. Sunak a refusé à plusieurs reprises de dire s’il était « satisfait » du langage utilisé par le ministre de l’Intérieur.

Et, lui demandant s’il était le bon candidat pour apporter un « changement » en Grande-Bretagne – après 13 ans de gouvernements conservateurs – M. Sunak a déclaré qu’il « faisait la politique différemment ».

Il a déclaré : « Il s’agit d’une question de leadership. Je suis Premier ministre depuis moins d’un an.

« Le choix lors des prochaines élections se situe entre moi et Keir Starmer. Je suis la personne qui fait la politique différemment. Je suis la personne qui prend les grandes décisions qui vont changer notre pays pour l’avenir. »