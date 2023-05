Tests de sommeil à domicile vs études en laboratoire : est-ce que la maison est aussi bonne ?

Si vous avez des troubles du sommeil prolongés qui vous laissent fatigué et groggy le lendemain, il est peut-être temps de demander l’aide d’un spécialiste du sommeil. Vous avez deux options pour le test : une étude en laboratoire ou un test de sommeil à domicile.

Ce n’est pas aussi simple que de décider de tester à la maison. Il existe des différences significatives entre les deux méthodes de test. Lequel choisir dépend en grande partie des troubles du sommeil que vous rencontrez et de vos antécédents médicaux. Voici ce qu’il faut savoir sur les tests de sommeil à domicile et les études en laboratoire.

Qu’est-ce qu’un test de sommeil à domicile ?

Il y a un objectif de tests de sommeil à domicile — pour confirmer un diagnostic d’apnée du sommeil. Il ne sera pas en mesure de déterminer si vous avez des troubles du sommeil supplémentaires comme l’insomnie. Cependant, les tests de sommeil à domicile sont bons pour l’usage auquel ils sont destinés. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles une personne peut choisir une étude du sommeil à domicile. Premièrement, ils sont généralement plus abordables que les études en laboratoire. Deuxièmement, vous n’avez pas à réorganiser votre emploi du temps ou à prévoir de dormir ailleurs pour une nuit.

Il existe plusieurs types de tests de sommeil à domicile sur le marché. Certains sont de simples bracelets et pinces à doigts, tandis que d’autres ont une sangle de poitrine avec l’appareil fixé au milieu de votre poitrine. Certaines options ont également des canules nasales.

Koldunova/Getty Images

Tous les tests de sommeil à domicile diagnostiquent l’apnée du sommeil en fonction de la mesure de facteurs tels que votre respiration, niveaux d’oxygène dans le sang, le débit d’air et la fréquence cardiaque. La liste des mesures spécifiques varie selon l’appareil que vous choisissez. L’un des tests de sommeil à domicile approuvés par la FDA les plus populaires que vous pouvez acheter est le RegarderPat One.

Avant de pouvoir acheter ou louer un test de sommeil à domicile, votre médecin doit déterminer si vous répondez aux critères d’une forte probabilité d’apnée du sommeil. Typique signes d’apnée du sommeil comprennent une respiration interrompue pendant la nuit, des ronflements bruyants et une sensation de fatigue après avoir dormi huit heures. Sans indicateurs d’apnée du sommeil, vous ne devriez pas utiliser de test de sommeil à domicile.

En savoir plus: Qu’est-ce qu’Inspire pour l’apnée du sommeil ?

Avantages

Les tests de sommeil à domicile sont nettement moins chers que les études de sommeil en laboratoire. De nombreux appareils de sommeil à domicile coûtent environ 150 $, bien que ce coût varie en fonction de l’équipement.

Ils sont plus pratiques que les études en laboratoire car vous les portez à la maison, sans présence clinique.

Ils sont nettement plus accessibles puisque vous pouvez les acheter en ligne après avoir parlé avec un médecin.

Les inconvénients

Les tests de sommeil à domicile sont généralement moins précis. Ils ne capturent pas la même quantité de données qu’une étude en laboratoire.

Vous ne bénéficiez pas de l’assistance du personnel du laboratoire pour résoudre les problèmes potentiels. Il vous appartient entièrement de vous assurer que l’appareil est allumé et porté correctement.

Selon vos conditions médicales sous-jacentes, vous pouvez obtenir des résultats compromis. Ceux avec insuffisance cardiaque congestive aura également des baisses de saturation en oxygène, mais cela ne signifie pas nécessairement que votre problème est l’apnée du sommeil.

Qu’est-ce qu’une étude en laboratoire ?

Une étude du sommeil en laboratoire, ou polysomnographie, est utilisé pour diagnostiquer l’apnée du sommeil et d’autres troubles du sommeil affectant votre vie. Les études en laboratoire sont plus complexes, nécessitant une visite de nuit avec des capteurs sur la tête, la poitrine et les membres. Ils sont souvent effectués dans un hôpital ou un centre du sommeil.

Parce qu’ils sont dans un environnement contrôlé avec des équipements plus avancés surveiller des choses comme vos ondes cérébrales, vos mouvements oculaires et votre activité électrique du coeur, les études en laboratoire sont plus précises que les options de sommeil à domicile. Ils peuvent déterminer quand et pourquoi votre sommeil est perturbé et tester des choses comme les troubles du mouvement des membres ou la narcolepsie que les options à domicile ne peuvent pas. Les cliniciens peuvent également introduire des appareils CPAP pendant l’étude du sommeil pour voir si vous trouvez un soulagement.

FG Commerce/Getty Images

Cependant, ils sont beaucoup plus chers car ils sont effectués dans un cadre clinique avec plus d’équipement et de personnel sur place. La plupart des compagnies d’assurance offrent une certaine couverture, mais vous devez vérifier votre plan pour déterminer les exigences de votre étude du sommeil.

Avantages

Les études en laboratoire peuvent tester des conditions autres que l’apnée du sommeil et diagnostiquer un plus large éventail de troubles du sommeil comme la narcolepsie.

Ils sont plus précis que les tests à domicile car ils disposent d’une technologie plus avancée et d’un personnel médical pour la surveillance.

Vous avez du personnel pour vous aider.

Les inconvénients

Les études en laboratoire sont nettement plus chères que les options à domicile. Le coût peut aller d’environ 1 000 $ à 7 000 $en fonction de votre assurance, des honoraires du médecin et des paramètres de l’étude du sommeil.

Ils ne sont pas accessibles à certains, car vous aurez besoin de transport, de temps et de la possibilité de vous absenter du travail si nécessaire. Certains laboratoires ont un temps d’étude requis, qui peut différer de votre horaire de sommeil typique.

Vous pouvez rencontrer de longs délais d’attente. Cela peut souvent prendre des semaines ou des mois avant l’heure de votre rendez-vous.

Lequel choisir ?

Les deux types de tests testent la même chose : l’apnée du sommeil. Cependant, les études de laboratoire ne sont pas limitées pour ne faire que l’apnée du sommeil comme le sont les tests à domicile. Mais si vous souffrez d’apnée du sommeil, vous pouvez être déchiré entre ce qui vous convient. Les deux options présentent des avantages et des inconvénients évidents qu’il convient de prendre en compte.

La bonne nouvelle est que vous n’êtes pas seul dans cette décision. Les études du sommeil à domicile et en laboratoire nécessitent une consultation avec un professionnel de la santé pour déterminer le potentiel d’apnée du sommeil. Une fois cela établi, votre médecin vous prescrira l’appareil et interprétera les résultats à des fins de diagnostic. Ce ne sont pas des appareils en vente libre qui peuvent être utilisés pour l’autodiagnostic.

Vous trouverez ci-dessous les recommandations TL; DR pour savoir qui est le mieux adapté pour chaque test.

Choisissez une étude du sommeil à domicile si :

Votre médecin a déterminé que vous avez une forte probabilité d’apnée du sommeil, sans aucune autre condition susceptible d’interférer avec les résultats.

Choisissez une étude du sommeil en laboratoire si :

Votre médecin soupçonne que vos troubles du sommeil pourraient être plus qu’une apnée du sommeil. Ou vous avez des conditions médicales supplémentaires qui pourraient compromettre les résultats d’une étude à domicile.

Trop long; n’a pas lu ?

Les tests de sommeil à domicile sont un excellent choix pour les personnes fortement suspectées d’apnée du sommeil. Les appareils peuvent détecter les changements dans votre respiration, votre fréquence cardiaque et votre taux d’oxygène dans le sang, permettant à votre médecin de poser un diagnostic officiel.

Cependant, ils ne sont pas pour tout le monde. Une étude du sommeil en laboratoire sera nécessaire pour les cas plus compliqués dans lesquels d’autres conditions médicales sous-jacentes pourraient fausser les résultats. Les études du sommeil en laboratoire sont utilisées pour diagnostiquer plus que l’apnée du sommeil. Si vous pensez avoir un trouble du sommeil comme la narcolepsie, le somnambulisme ou le syndrome des jambes sans repos, envisagez une étude du sommeil en laboratoire.