Tests de jeu Ace de la série Xiaomi 15 avant le lancement

Nous ne sommes qu’à quelques jours de l’introduction de la série Xiaomi 15, qui sera le premier téléphone à être lancé avec le tout nouveau chipset Snapdragon 8 Elite. Si vous vous demandez comment la nouvelle puce fonctionne sur le plan des jeux, Station de discussion numérique a partagé quelques premiers tests de résistance montrant la puissance des prochains Xiaomi 15 et 15 Pro.

Xiaomi 15 a exécuté Genshin Impact avec les paramètres maximum avec une moyenne de 59,9 FPS. Impressionnant, la consommation électrique de la puce a atteint un peu plus de 4 W et une température maximale de seulement 39 °C. Nous pouvons voir le Snapdragon 8 Elite se comparer bien au Dimensity 9400 avec un FPS moyen correspondant tout en consommant moins d’énergie.









Tests de résistance du Xiaomi 15 Pro Genshin Impact

La dernière puce Qualcomm consomme cependant nettement plus d’énergie que le Snapdragon 8 Gen 3 sortant tout au long des tests.

Les tests comprenaient également des exécutions de Honor of Kings, qui ont atteint une moyenne de 119,8 FPS tout en consommant 3,65 W de puissance et une température maximale de 37,9°C. Le troisième test comprenait une série de Honkai: Star Rail, qui a enregistré une moyenne de 59,8 FPS et une consommation électrique de 4,53 W.









Xiaomi 15 Pro Honor of Kings et Honkai: tests Star Rail

Xiaomi 15 a également effectué le test GPU 3D Mark Steel Nomad et a obtenu un score impressionnant de 2 530 points avec une moyenne de 18,7 FPS, qui a surpassé l’iPhone 15 Pro de l’année dernière.







Résultat du test Xiaomi 15 3D Mark Steel Nomad Light

Un prototype du Xiaomi 15 a déjà montré sa puissance lors d’une exécution de Geekbench et a obtenu un score impressionnant de 3 180 en monocœur et un score multicœur de 10 058.

Source 1 • Source 2 (les deux en chinois)