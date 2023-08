Tests d’ascendance ADN et autres conseils sur la généalogie de l’histoire familiale

Les histoires familiales peuvent devenir personnelles – très personnelles. Certains proches ne veulent pas évoquer des souvenirs gênants.

«Je n’arrivais pas à convaincre mon grand-père de me dire rien« , dit Paschal. « Il se moquait de moi et disait : ‘Boo, tu ne sais même pas ce que tu demandes.' »

Lorsque vous rencontrez quelqu’un qui hésite à partager ce qu’il sait sur l’histoire de votre famille, demandez à quelqu’un d’autre, suggère Elliott, dont l’amour de l’histoire l’a amenée à devenir conservatrice au Musée national d’histoire et de culture afro-américaines du Smithsonian à Washington, DC.

Savez-vous combien il leur a fallu pour vous amener ici ? Marie Elliott



Sortez des sentiers battus lorsque vous rencontrez un obstacle historique, disent Elliott et Fernandez-Sacco. Plongez dans l’histoire et la culture de cette période pour ajouter du contexte à la vie de vos ancêtres et mieux comprendre pourquoi ils ont pris certaines décisions.

Ils encouragent les chercheurs à visiter les sociétés historiques, les fonds spéciaux des centres de recherche, les Archives nationales, les musées et les lieux de culte. Consultez également les dossiers militaires et les documents du Bureau des réfugiés, des affranchis et des terres abandonnées (également appelé Bureau des affranchis), que le Congrès a créé en 1865 et aboli en 1872.