Tests d’anxiété de routine non recommandés au Canada : médecins

Contrairement aux nouvelles recommandations du Preventive Services Task Force des États-Unis, les professionnels de la santé au Canada mettent en garde contre les tests d’anxiété de routine pour les adultes.

Le comité américain des lignes directrices sur la santé a publié un projet de recommandation plus tôt cette semaine selon lequel les médecins de soins primaires américains devraient dépister régulièrement tous les adultes de moins de 65 ans pour l’anxiété à l’aide de questionnaires standardisés comme l’échelle du trouble anxieux généralisé (GAD).

Le panel fait valoir que les troubles anxieux sont très répandus aux États-Unis – survenant chez 26,4% des hommes et 40,4% des femmes – mais qu’ils sont souvent méconnus dans les établissements de soins primaires, ce qui entraîne des retards de traitement de plusieurs années. Les taux d’erreurs de diagnostic sont plus élevés chez les patients noirs et hispaniques / latinos que chez les patients blancs, note le projet de recommandation.

“L’USPSTF conclut avec une certitude modérée que le dépistage de l’anxiété chez les adultes, y compris les femmes enceintes et en post-partum, présente un bénéfice net modéré”, indique le document. “(Il existe) des preuves suffisantes que les interventions psychologiques pour traiter l’anxiété sont associées à une ampleur modérée des avantages pour la réduction des symptômes d’anxiété chez les adultes, y compris les femmes enceintes et post-partum.”

Cependant, les médecins et les psychiatres de trois grandes institutions de recherche en santé mentale au Canada préviennent que les risques de la mise en œuvre d’un programme de dépistage systématique de l’anxiété ici l’emporteraient probablement sur les avantages.

Le Dr Eddy Lang est membre du Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs et chef du département de médecine d’urgence à la Cumming School of Medicine de l’Université de Calgary.

Le Dr David Gratzer est médecin et psychiatre traitant au Centre de toxicomanie et de santé mentale.

Le Dr Keith Dobson est chercheur principal du programme Changer les mentalités de la Commission de la santé mentale du Canada et professeur émérite de psychologie clinique à l’Université de Calgary.

Tous les trois ont déclaré à CTVNews.ca qu’ils étaient préoccupés par les preuves à l’appui du projet de recommandation, les résultats des patients automatiquement dépistés pour l’anxiété et la manière dont un programme similaire serait dispensé au Canada.

Voici quelques-unes des préoccupations qu’ils ont partagées.

SURDIAGNOSTIC, ERREUR DE DIAGNOSTIC

Lang a déclaré que le Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs est au courant des projets de recommandations de leurs homologues américains, mais n’est pas convaincu que le dépistage universel conduirait en fait à de meilleurs résultats pour les patients.

“Les preuves citées dans ces projets de recommandations sont en fait discutables”, a-t-il déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique jeudi. “Cela montre que vous pouvez détecter plus d’anxiété, mais cela ne montre pas que les patients seront mieux lotis à la fin de la journée parce qu’ils sont identifiés ou étiquetés comme une personne souffrant d’un trouble anxieux.”

Lang a déclaré que les preuves observationnelles à l’appui des recommandations démontrent uniquement que le dépistage conduit à un taux de diagnostic plus élevé, mais qu’il ne mesure pas si les patients sont moins susceptibles d’être hospitalisés, moins susceptibles de s’absenter du travail ou d’autres indicateurs de bien-être. Afin de tirer ces conclusions, a-t-il dit, les chercheurs américains devraient mener une étude randomisée.

Il a déclaré que le groupe de travail canadien craignait également que le dépistage standardisé ne conduise à un surdiagnostic et à un diagnostic erroné.

« Ces sondages qui sont proposés sont loin d’être parfaits. Ils ont des taux de faux positifs très élevés et de faux négatifs aussi », a-t-il déclaré. “Vous pourriez être étiqueté avec une condition qui ne vous aurait jamais fait de mal et que vous feriez mieux de ne pas savoir.”

Dobson est d’accord.

“L’éventail des problèmes d’anxiété est large, donc le dépistage peut identifier de nombreuses personnes qui n’ont probablement pas besoin de soins”, a-t-il déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique mercredi. “Il y a beaucoup de gens qui font face à l’anxiété au quotidien et qui n’ont pas besoin d’intervention.”

Enfin, Lang a déclaré que les faux positifs peuvent avoir des implications majeures pour les patients, en particulier lorsque les médecins prescrivent des médicaments potentiellement addictifs comme les benzodiazépines ou des médicaments ayant des effets secondaires modérés ou graves.

RESSOURCES INADÉQUATES

Lang, Dobson et Gratzer s’inquiètent également de la façon dont un système de soins de santé mentale qui a déjà du mal à servir les patients présentant des symptômes d’anxiété évidents pourrait accueillir un nouvel afflux de diagnostics de troubles anxieux.

“Le danger avec un programme de dépistage comme celui-ci, potentiellement, est que vous ajoutez un fardeau à un système déjà tendu et enlevez la possibilité d’aider ceux qui en ont vraiment besoin”, a déclaré Lang.

«Il y a déjà des retards prolongés pour être référé à des spécialistes de la santé mentale et cela ne va pas s’améliorer si nous lançons un programme de dépistage universel et envoyons plus de patients, dont beaucoup avec de faux positifs, vers des psychologues qui font déjà face à des temps d’attente prolongés et à l’attente des listes pour les patients qui ont besoin de leur aide.

Lang a déclaré qu’un programme universel de dépistage de l’anxiété ajouterait également à la charge de travail des médecins de soins primaires au Canada, dont beaucoup sont déjà surchargés.

«Nous savons que les médecins ferment des bureaux, se retirent, partent pour d’autres types de travail. Dire maintenant que vous devez dépister l’anxiété chez vos patients ne fera qu’alourdir la charge de travail des médecins de famille », a-t-il déclaré.

Dobson pense qu’un programme de dépistage systématique de l’anxiété pourrait être bénéfique dans un système de santé moins fragmenté que celui du Canada. Pour que cela fonctionne ici, il a déclaré que les provinces et le gouvernement fédéral devraient coopérer pour offrir le programme de manière cohérente dans tout le pays.

“Pour que le dépistage soit bien fait, il doit être fait à l’échelle nationale, il doit être facilement disponible et il doit y avoir un lien clair avec les services appropriés pour les personnes dont le dépistage est positif”, a-t-il déclaré.

« Un problème important peut être que le dépistage national pourrait identifier les personnes qui bénéficieraient de services, mais les soins de santé sont dispensés à l’échelle provinciale, de sorte que trouver des services pourrait rester un défi. De plus, les normes et les services de santé mentale varient malheureusement d’un bout à l’autre du pays. »

Gratzer convient que les gouvernements fédéral et provinciaux doivent combler ces lacunes dans les soins de santé mentale avant de pouvoir prendre des mesures pour créer un programme de dépistage de masse de l’anxiété.

« En fin de compte, nous n’avons pas nécessairement besoin de dépistage. Nous avons besoin de meilleurs soins », a-t-il déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique jeudi. “Si nous avions une thérapie cognitivo-comportementale vraiment bien financée au point d’utilisation au Canada, comme ils le font au Royaume-Uni, ce serait différent.”

Le Canada dépense environ neuf cents de chaque dollar consacré aux soins de santé pour le financement des soins de santé mentale, a déclaré Gratzer, comparativement à 15 cents de chaque dollar consacré aux soins de santé au Royaume-Uni.

« Nous devons réfléchir au financement des soins de santé et au financement des soins de santé mentale », a-t-il déclaré.

«Beaucoup de gens passent entre les mailles du filet de notre système. Ils devraient obtenir des soins, ils bénéficieraient de soins, et pourtant ils ne peuvent pas obtenir les soins dont ils ont besoin.