Gainé d’une couche de plastique protecteur, le nouveau travailleur médical chinois a fait signe aux habitants de la ville chinoise de Shenyang avant de prendre un prélèvement de gorge COVID-19, avec son bras robotique.

Le droïde, conçu pour collecter rapidement des échantillons tout en réduisant le risque d’infection croisée entre les personnes, a été déployé dans la ville du nord au milieu d’une campagne de tests de masse pour éradiquer une épidémie dans la province environnante du Liaoning.

Grâce à une collaboration homme-robot à distance, le droïde Lingcai, tout en adoptant des mesures d’isolation et de protection complètes, est capable de terminer le travail d’échantillonnage par écouvillon de gorge de manière rapide et douce, et avec une plus grande efficacité.

L’utilisation du robot peut également prévenir efficacement les infections croisées entre le personnel médical et les personnes testées, qui sont particulièrement utiles dans le processus d’échantillonnage.

Selon le développeur, Shenyang Institute of Automation sous l’égide de l’Académie chinoise des sciences, le droïde peut enregistrer automatiquement les informations des sujets, rendant l’ensemble du processus d’échantillonnage traçable et garantissant l’authenticité de cet échantillonnage.

Le processus de collecte d’échantillons prend en charge automatiquement la collecte d’échantillons multi-personnes et le mode de traitement pour plus de cinq personnes.

Les performances du robot ont été saluées comme stables par les sujets de test, selon des rapports.