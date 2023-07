Tests auditifs : ce qu’il faut savoir avant de partir

La perte auditive affecte plus de 48 millions d’Américains, c’est pourquoi il est important de ne pas négliger votre audition. Passer un test auditif est un moyen utile de prendre soin de votre audition et de savoir si vous souffrez d’une perte auditive. Un test auditif fournit un audiogramme, qui est un graphique qui peut montrer les sons les plus aigus et les plus faibles que vous pouvez entendre à chaque fréquence. Il a également la capacité de trouver le type, le degré et parfois la cause de la perte auditive. Un test auditif peut être effectué sur des personnes de tous âges si un médecin le juge nécessaire.

Si vous souhaitez passer un audiogramme parce que vous soupçonnez une perte auditive, vous devez savoir certaines choses à quoi vous attendre. Nous avons discuté avec un expert pour vous aider à mieux comprendre ce type d’examen et ce que vous devez faire au préalable.

Comment se préparer à un test auditif

Si vous avez prévu un test auditif, vous vous demandez probablement comment vous préparer à l’examen. Tout d’abord, vous devez vous assurer que vos oreilles sont propres. « Assurez-vous que vos oreilles sont exemptes de cérumen ou rendez-vous dans une clinique où l’on procède également à l’élimination du cérumen par micro-aspiration si vous êtes sujet à l’accumulation de cérumen », a déclaré Dayna Edwin, audiologiste chez Clearly Hearing. En effet, si vous avez beaucoup de cérumen, les résultats du test peuvent ne pas être exacts.

De plus, si vous travaillez dans un environnement bruyant ou écoutez de la musique à fond, elle vous conseille d’éviter d’exposer vos oreilles au bruit dans les 24 heures suivant le test auditif. Il sera également utile que vous connaissiez vos antécédents auditifs et que vous rassembliez toutes les questions que vous avez pour le médecin.

À quoi s’attendre lors d’un test auditif

Le test sera effectué par un audiologiste et le processus est légèrement différent selon la personne qui fait l’examen. Par exemple, « les nouveau-nés recevant ce test sont généralement sous sédation avec des électrodes placées sur la tête », a déclaré Edwin. Pendant ce temps, les enfants peuvent jouer à un jeu d’écoute et les adultes doivent suivre des instructions en appuyant sur un bouton chaque fois qu’ils entendent un son.

Gardez à l’esprit que ce qui est considéré comme une audition normale pour les enfants et les adultes varie. « Les marges d’audition normale sont plus petites pour les enfants et généralement inférieures à 15 décibels, au lieu des 20 décibels normaux – car il est plus important pour eux d’entendre pour apprendre la langue dont ils ont besoin pour pouvoir entendre à des niveaux plus calmes », a déclaré Edwin. .

Même les résultats sont traités différemment selon la personne qui reçoit le test. Les adultes et les enfants peuvent recevoir des résultats immédiatement et sont classés en perte auditive normale, légère, modérée et sévère. Edwin a déclaré que les résultats ne sont pas aussi simples avec les nourrissons et peuvent nécessiter une analyse plus approfondie. « Pour les bébés, les tests peuvent parfois nécessiter l’interprétation d’un audiologiste pédiatrique clinique très spécialisé ou même d’une équipe d’audiologistes », a-t-elle déclaré.

OzziesImages/Getty Images

Que faire des résultats de votre audiogramme

Pour comprendre votre audiogramme, les éléments clés que vous devez examiner incluent :

L’axe X ou horizontal montre les fréquences qui ont été testées (comme dans le pitch).

L’axe Y ou vertical indique l’intensité ou le volume de chaque fréquence.

Les symboles indiquent vos résultats pour chaque oreille : X indique les réponses de l’oreille gauche et O les réponses de l’oreille droite. L’emplacement de ces symboles indique à quel point chaque fréquence devait être forte pour que vous l’entendiez.

Le niveau de perte auditive (le cas échéant) sera généralement classé comme léger, modéré et sévère.

Selon vos résultats et votre âge, vous pourriez avoir besoin de tests supplémentaires ou de soins de suivi. Edwin a déclaré: « Les adultes sans perte auditive ou de plus de 50 ans sont testés tous les trois à quatre ans, alors que s’ils ont une perte auditive ou portent des appareils auditifs, alors tous les un à deux ans sont recommandés. »

Si un enfant ne présente pas de signes de perte auditive, elle recommande qu’il passe un test avant d’entrer à l’école primaire (vers quatre ou cinq ans) et de nouveau lorsqu’il a environ 11 ans ou entre au collège.

« Si un enfant a une perte auditive identifiée, il doit être testé tous les trois à six mois pour détecter toute détérioration de l’audition, ce qui est plus probable lorsqu’un enfant a une perte auditive congénitale », a-t-elle déclaré.

Un audiogramme peut dire à un médecin si la personne peut être apte à porter une prothèse auditive. « Si les seuils d’audition sont particulièrement faibles, la personne peut avoir besoin d’appareils auditifs et d’autres appareils fonctionnels, peut-être même de cours de lecture labiale », a déclaré Edwin. Cependant, si la perte auditive est sévère, le médecin peut suggérer un implant cochléaire ou encourager le patient à apprendre la langue des signes. « Les solutions auditives et de communication sélectionnées ne sont pas seulement basées sur l’audiogramme, mais un bon audiologiste prendra également en compte le mode de vie et les besoins sociaux du patient », a-t-elle déclaré.

Emporter

Même si un test auditif ne semble pas être un test auquel tout le monde doit donner la priorité, il est utile de garder un œil sur votre audition. C’est un moyen utile de mesurer vos capacités auditives et de détecter tout changement à mesure que vous vieillissez. Plus tôt vous remarquerez de légers changements, plus il sera facile de les gérer avec l’aide d’un médecin.