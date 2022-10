Si La nouvelle série Rings of Power d’Amazon a suscité votre intérêt pour le Seigneur des Anneaux, vous n’êtes pas seul. Une façon amusante de tester vos connaissances LOTR consiste à Wordle cloner Le seigneur des anneauxqui vous donne un puzzle quotidien pour deviner un mot de cinq lettres sur le thème du Seigneur des Anneaux.

Soyez averti: ce ne sont pas seulement des noms de personnages à cinq lettres, que j’ai appris à mi-chemin en y jouant lorsque j’ai manqué d’options viables. Cela implique n’importe quel mot qui apparaît dans un livre du Seigneur des Anneaux.

Wordle, qui a été acheté par le New York Times pour une somme à sept chiffres en janvier, est un casse-tête quotidien qui a pris d’assaut Internet. Lorsqu’il a été acheté, il comptait des millions d’utilisateurs quotidiens, selon le New York Times. Le jeu propose chaque jour un nouveau mot de cinq lettres que vous obtenez six suppositions pour réussir.

Comme dans Wordle, la version du Seigneur des Anneaux comporte des cases qui deviennent jaunes si vous devinez la bonne lettre mais au mauvais endroit, ou vertes pour la bonne lettre au bon endroit. Les cases grises signifient que la lettre n’est pas du tout dans le mot.

Si vous avez déjà fait votre casse-tête Wordle quotidien, vous pourriez essayez ces puzzles de mots ensuite.

Voilà quelque stratégies et conseils pour deviner le mot Wordle correct.