Testez vos connaissances avec ce jeu d’arcade Apple

Si vous avez déjà regardé une émission de trivia à la télévision et pensé que vous pourriez battre les concurrents, c’est maintenant votre chance de le prouver. Millionaire Trivia: TV Game Plus, un jeu basé sur le quiz télévisé Who Wants to Be a Millionaire?, est arrivé sur Apple Arcade vendredi. Si vous êtes abonné à Arcade aux pommes (5 $, 5 £ ou 8 AU $ par mois), vous pouvez jouer à ce jeu sans frais supplémentaires et sans publicité ni achats intégrés.

Ce jeu a été développé par Uken, la même équipe qui a développé Péril! Jeu-questionnaireun autre jeu-questionnaire basé sur une émission télévisée bien-aimée.

Je suis presque certain que c’était ce gars de Hedge. Zach McAuliffe/Crumpe

Si vous avez déjà vu Qui veut gagner des millions ? vous savez déjà comment ce jeu fonctionne. Vous répondez à une série de questions à choix multiples qui commencent assez facilement mais deviennent rapidement plus difficiles et plus lucratives. Si vous êtes perplexe, vous pouvez utiliser des bouées de sauvetage, comme demander au public et 50:50, pour vous aider.

Ce jeu est cependant différent de l’émission télévisée originale. Dans le jeu, vous pouvez soit jouer contre un adversaire informatique en mode hors ligne, soit contre une personne du monde entier en jeu en ligne. Le gameplay ne change pas, mais c’est un défi supplémentaire pour voir si vous pouvez obtenir plus de réponses correctes que l’autre personne.

Vous pouvez accéder à ce jeu, et à bien d’autres, dans Apple Arcade pour 5 $ par mois ou 60 $ par an. Vous pouvez également essayer Apple Arcade gratuitement pendant un mois lors de votre première inscription, ou vous pouvez obtenir un essai gratuit de trois mois lorsque vous achetez un nouvel appareil Apple. Pour accéder à Apple Arcade, ouvrez l’App Store sur votre appareil iOS et appuyez sur le joystick dans la barre de menus.